AI｜大摩稱若內地政府鼓勵公有雲 助阿里雲及騰訊擴大市佔率
撰文：張偉倫
出版：更新：
《彭博》報道，摩根士丹利報告稱，中國政府明確提及人工智能在應用中防止採用過多「私有化部署+項目制」的方式，若政府鼓勵公有雲，或將推動阿里（9988）旗下阿里雲和騰訊（0700）的市場佔有率擴大。
大摩指，中國政府和國企是私有雲的重度使用方，而阿里雲和騰訊在私有雲方面市場佔有率小於競爭對手。此外，公有雲因規模效應而具有更高利潤率，長期有利於盈利能力。
Manus AI Agent或成AI普及突破口
大摩指，Manus智能代理(AI Agent)的發布強化了行業對AI面向個人用戶應用的關注，其可能成為AI普及的突破口，智能代理可能成為殺手級應用，而微信使騰訊成為AI普及的最大受益者
對智能代理是否能為B2B軟件公司帶來增量收入存疑，因宏觀通縮或壓制企業在IT方面的支出；且勞動力市場或受衝擊，部分傳統軟件和IT服務企業可能被智能代理取代。
OpenAI傳推3級AI代理月費最貴15萬 內企推ManusAI代理性能勝前者Manus︱中國AI 黑馬爆紅 ：它能篩選履歷、找房子、還能分析股票Manus｜90後創始人肖弘比梁文峰還年輕！曾獲騰訊等投資