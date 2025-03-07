AI｜大摩稱若內地政府鼓勵公有雲　助阿里雲及騰訊擴大市佔率

《彭博》報道，摩根士丹利報告稱，中國政府明確提及人工智能在應用中防止採用過多「私有化部署+項目制」的方式，若政府鼓勵公有雲，或將推動阿里（9988）旗下阿里雲和騰訊（0700）的市場佔有率擴大。



大摩指，中國政府和國企是私有雲的重度使用方，而阿里雲和騰訊在私有雲方面市場佔有率小於競爭對手。此外，公有雲因規模效應而具有更高利潤率，長期有利於盈利能力。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

Manus AI Agent或成AI普及突破口

大摩指，Manus智能代理(AI Agent)的發布強化了行業對AI面向個人用戶應用的關注，其可能成為AI普及的突破口，智能代理可能成為殺手級應用，而微信使騰訊成為AI普及的最大受益者

對智能代理是否能為B2B軟件公司帶來增量收入存疑，因宏觀通縮或壓制企業在IT方面的支出；且勞動力市場或受衝擊，部分傳統軟件和IT服務企業可能被智能代理取代。