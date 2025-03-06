OpenAI傳推3級AI代理月費最貴15萬　內企推ManusAI代理性能勝前者

美國傳媒報道，OpenAI計劃推出3款人工智能代理（AI Agent），三款產品的每月收費分別是2000美元（約1.55萬港元），1萬美元（約7.77萬港元）和2萬美元（約15.55萬港元），最貴的AI代理屬於博士級研究代理的高端代理。與此同時，中國一間人工智能初創企業Monica.im3月6日發布一款名為Manus AI的全新通用型AI代理，Manus AI的開發團隊聲稱，這款AI代理在解決現時世界問題的能力上，超越了OpenAI的同款產品。有報道指其流暢的示範影片引來大量網民註冊，導致其網站一度無法登入。



據美國科技媒體Tech Crunch報道，OpenAI據報正準備推出的3款AI代理包括，針對高收入知識工作者（high-income knowledge worker）的低端代理，每月收費2000美元（約1.55萬港元）；主要適用於軟件開發（software developer agent）的中端代理，每月收費1萬美元(約7.77萬港元)，以及達到博士級研究（PhD-level research）水平的高端代理，每月收費2萬美元（約15.55萬港元)。

2025年2月19日，中國重慶，智慧型手機的白色屏幕上顯示OpenAI標誌。（Reuters）

報道指，OpenAI暫時未有分享推出上述3款產品的具體時間表，但其投資者軟銀（SoftBank）早前已承諾，今年將投入約30億美元（約233億港元），購買OpenAI的人工智能代理產品。

據內地媒體報道，與傳統的聊天機器人（Chatbot）形式的AI代理不同，Manus具備自主運作能力，擁有獨立思考的能力、規劃並執行橫跨多個領域的複雜工作，並直接提交完整的成品。

內地初創企業Monica.im發布Manus AI代理的操作示範影片：

Monica AI的共同創辦人及首席科學家季逸超 (Yichao "Peak" Ji) 在示範影片中表示，Manus採用非同步的雲端運作模式，用家可以在AI執行任務時關閉設備，完成後會收到通知。Manus 同時具備記憶和學習能力，能夠隨時間推移適應用家的喜好。

2025年2月19日，中國重慶，圖為智慧型手機的白色屏幕上顯示OpenAI標誌。（Reuters）2025年3約6日，圖為內地初創企業Monica.im開發的Manus 人工智能代理標誌。（X@ManusAI_HQ）

在示範影片中，Manus成功地完成包括篩選和評估多份簡歷、進行複雜的房地產研究，以及執行包括股票相關研究在內的金融數據分析等任務。