Manus︱中國AI 黑馬爆紅 ：它能篩選履歷、找房子、還能分析股票

繼DeepSeek之後，3月5日，中國又一款自主研發名為「Manus」的AI產品引爆科技圈，其獨立思考與執行複雜任務的能力令人驚歎，官網展示的案例中，它不只是一個輔助工具，他能蓋篩選履歷，遠超OpenAI同類產品，創下GAIA基準測試新紀錄。



Manus上線即引爆社交網路，邀請碼更是一碼難求。二手交易平臺上，Manus邀請碼被炒到了標價從999元至5萬元（人民幣，下同）不等。



4分鐘影片爆紅 中國團隊研發

3月6日淩晨，Monica.im研發的全球首款AI Agent產品「Manus」上線，Manus爆紅的原因是因為他有一段4分鐘的影片，影片展示了三個令人印象深刻的Manus應用案例，自主篩選15份簡歷，分析候選人資質並生成Excel格式的排名報告；為紐約購房者研究安全社區、優質學校和預算內房源；進行複雜的股票相關性分析，甚至根據需求部署互動式網站展示結果。

Manus團隊介紹，與傳統AI助手不同，Manus是一個真正自主的AI Agent，Manus不僅能提供建議或答案，還能直接交付完整的任務成果。

值得注意的是，Manus是完全由中國團隊打造的。被業界推譽為全球首款真正的「通用型Agent」，在GAIA（General AI Assistants）評測體系中，Manus成為評分第一，創造了新的記錄。

Manus的出現意味著Agent模式下的AI能理解需求後獨立工作，是人機交互領域一大進步，但它距AGI（強人工智慧，又稱通用人工智慧，artificial general intelligence，AGI）仍有一定距離，還需反覆運算完善。

Manus來自拉丁語Mens et Manus，就是手腦並用（mind and hand）的意思。Manus採用多重簽名（multisig）系統，由多個獨立模型驅動。今年晚些時候，官方將計畫開源其中的一些模型，特別是Manus的推理（postering）部分。

據悉，Manus背後的創始人是一位年輕的（90後）連續創業者肖弘，他本科畢業于華中科技大學軟體工程專業。

Manus背後的創始人是一位年輕的（90後）連續創業者肖弘。

他曾開發了一款號稱All-in-One的AI助手產品Monica，最初以流覽器外掛程式的形式推出。通過集成主流大模型（如 Claude 3.5、DeepSeek等），Monica實現聊天、翻譯、文案處理等功能。

而此次推出的Manus，也延續了Monica的產品思路。據烯牛資料資訊，武漢夜鶯科技有限公司曾獲得了真格基金、樂奕創投、微派網路、新美互通的投資，這些曾投資過肖弘創業公司的投資機構，或有可能再次投資Manus AI。

另外企查查APP顯示，Monica相關公司中，北京紅色蝴蝶科技有限公司成立於2023年7月，由Butterfly Effect(Hong Kong)Limited全資持股，去年9月該公司註冊資本增至1000萬美元。

Monica運營方為北京蝴蝶效應科技有限公司，成立於2022年4月，肖弘於2023年將蝴蝶效應公司股權轉讓給紅色蝴蝶公司法定代表人馮瓊花、薛鳳英。