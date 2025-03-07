瑞銀︰外資仍加倉中港股市　關稅摩擦屬「一次性衝擊」　續可看漲

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊，分析兩會後中港股市行情指出，預計今年滬深300的盈利增長6%，實際全年回報應高於該數值。當中，非金融板塊盈利增速，將由去年的-4%，顯著回升至7%。



此外，其指出外圍的關稅摩擦，相信對股市屬「一次性衝擊」，影響短暫，反而給予投資者逢低買入的機會。且其提及，今次反彈並非依靠內資支持，外資正進一步加倉中國。



關稅摩擦予逢低買入機會

孟磊分析指，從GDP的角度來說，10%關稅可影響0.4%的名義GDP，包括0.3%的實際GDP和0.1%的通脹。關稅宣佈的第一天，往往就會引起指數下跌，但影響短暫，反而給予投資者逢低買入的機會。

資金引動本輪牛市 估值敘事改變

他指出，過去強美元的背景下，兼之以美國市場的表現優異，外資配置美股倉位重，但在貿易摩擦下美元指數回調，帶動新興市場的股票總體回升，而當中只有中國股市擁有開源的大模型，因此更具優勢。

孟磊也明言，本輪行情的本質是由資金推動，AI短期內不會令市場看到顯著的盈利增長，即基本面未變化，改變的是估值和敘事。

瑞銀認為，外資仍加倉中港股市。（資料圖片）

中國股市估值折讓深 續有漲勢水位

瑞銀指，從A股觀察看來，個人投資者比率超過一半，且從交易所新開戶數量，可見還有新投資者進入股票市場，而機構的交易量沒有很大的變化。其認為，在科技板塊的帶掣下，如能將行情擴散至消費、工業板塊，會續引發漲勢。

對於港股本輪升勢持續至何時，孟磊認為不必過度擔憂，明言中國股市估值的大幅度折讓，是非常深的，而歷史上與其他市場對比，沒有如此嚴重。因此無論是短線對沖基金，亦或長線基金，都在考慮從較低配的背景下，加大中國股市倉位。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

穩股樓首入兩會報告 冀帶動財富效應

在A股方面，孟磊認為，今年更看好成長股，以及中小盤股。據數據推算，今年中長線資金入市，可推動保險、公募、社保基金分別貢獻1.7萬億、5,900億和1,200億元人民幣的流入。

他指出，《政府工作報告》首次加入穩住股市樓市的要求，可以見到A股市場目前已經具備更高的戰略重要性，投融資的職能再平衡，改以投資者為本，希望成為新的居民財富蓄水池，帶來財富效應，刺激樓市和消費。