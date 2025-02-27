瑞銀料本港GDP增長明年回落至1.3%　短期內政府財赤或有加大風險

財政司司長陳茂波昨日宣讀新一份財政預算案，財政赤字規模達872億元，預計今年本港GDP增幅為2至3%。瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎預計，今年本港GDP僅會增長2%，明年更進一步放緩至1.3%，主要考慮到外部不確定因素影響，包括中美貿易戰，特朗普或在今年第三季對中國加徵高達60%關稅。同時，美國減息幅度不如預期，令息口維持在歷史較高位置，這些均不利於本港貿易及金融業務，本港作為外向型經濟體，會對外圍波動敏感度較高。



鄧維慎預計，今年本港GDP僅會增長2%，明年更進一步放緩至1.3%，若果受到貿易戰壓力等因素影響，本港經濟增長不如預期，短期內赤字將有進一步擴大風險。（資料圖片）

預計需待至2029至2030年才達到收支平衡

他指出，若果受到貿易戰壓力等因素影響，本港經濟增長不如政府預期，短期內赤字將有進一步擴大風險，而中長期要恢復盈餘，政府估計需要至2028至2029年才能達到，但其實是需要GDP實際增長恢復至3%。而名義增長達5%配合，故此意味是需要視乎經濟增速的回歸，而這方面是需要更多增長潛能的發掘，預計需待至2029至2030年才達到收支平衡。

陳志立表示，近期受到DeepSeek效應，港股有不錯表現，今日升穿24000點。（資料圖片）

樓市方面，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，預計今年樓價表現平穩，主要考慮到息口回落及租金回報的恢復，預計整體樓市表現將較去年為好。財政預算案提出徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，鄧維慎表示，400萬元以下交易估計佔整體交易達15%，預計能夠帶來支持，細價樓能夠受惠。

股市方面，陳志立表示，近期受到DeepSeek效應，港股有不錯表現，今日升穿24000點，但估值較歷史平均水平及美國，仍屬於低，其後會需要留意兩會上宣布的政策。板塊方面，預算案提出加徵機場離境稅，預計能對本地消息帶來正面作用，而港府繼續推動發展北部都會區，也利好發展商，同時並看好航空股及高息股。