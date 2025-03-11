太平洋航運(2343)雖臨航運下行期　但穩健財務結構助競爭｜彭偉新

太平洋航運專注於小宗散貨運輸，擁有全球最大的靈便型船隊，主要業務是運輸乾散貨，包括糧食及其他小宗商品。集團致力於提升運輸效率，以靈活的運營策略應對市場需求變化，並在行業中保持競爭優勢。短期內，集團將受惠於全球經濟活動的增長及運價的相對穩定，特別是在小宗散貨需求上升的情況下。至於中期而言，隨著船舶供應增長放緩及市場需求逐漸回暖，運價有望改善。長期來看，若全球經濟持續增長，尤其是中國市場的復甦，將進一步推動需求，促進集團的整體盈利增強。



集團2024年業績略超預期，淨利潤增長20.4%，且TCE運價表現優於行業水平。此外，太平洋航運的資產負債表相對健康，計劃在2025年實施股權回購，並承諾至少50%的分紅率，顯示出對股東回報的重視。這些因素提升了集團的市場吸引力與未來增長潛力。集團在業績公佈後，提出將至少把50%的淨利潤作為股息回饋股東，這一安排有助於加強投資者對集團未來盈利的信心，並提升股東的現金回報，吸引長期投資者入市，為市場提供流動性，支持股價向好。此外，管理層表示，會根據市場情況，預計會在市場上回購總值約1億美元的股份以作註銷，減少總流通股數，提升每股盈利及股東回報。

雖然全球面對大幅增加關稅及貿易戰的不確定性，對經濟發展可能產生波動，並激發市場競爭，但相信主要集中在與美洲市場相關的小宗散貨運輸領域，對太平洋航運的影響不會太過明顯。特別是集團主要以亞洲及中國沿海市場為服務對象，且集團一向以靈活的營運策略應對市場需求變化，能有效調配資源並提升運輸效率。因此，市場的轉變反而可能為集團帶來新的機遇。

市場預期集團在2025年淨利潤將達到1.57億美元，至於2026年盈利預測甚至可以達到1.75億美元。未來幾年行業的供應增長預測只有3.0%，而需求增長將受益於全球經濟活動的回升，特別是中國市場的復甦，需求缺口令集團擁有更大的議價能力。因此，相信集團未來具備穩健的增長潛力，尤其隨著市場需求的改善。市場對太平洋航運的目標價平均值為2.1港元，以昨日收市價1.76港元計算，股價仍然有19%的上升空間。投資者可以在1.75港元買入，上望2.10港元，只要股價未失守50天線，仍然可以繼續持有股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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