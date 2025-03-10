極兔速遞(1519)實現盈利里程碑　財務數據前景亮麗｜彭偉新

極兔速遞是一家全球物流服務供應商，專注於東南亞及中國市場，業務涵蓋快遞及跨境物流。集團短期內可受惠於強勁的包裹量增長及市場份額提升，讓其在競爭激烈的環境中持續增長。以中期來看，透過成本優化及投資自動化技術，集團可提高運營效率，進一步改善利潤率。至於長期而言，隨著電子商務的快速發展及新市場的開拓，特別是TikTok進入墨西哥市場後，可以為集團的業務增添新的增長動力。



東南亞和中國單票成本的降低

集團剛公佈2024財年的財務報告，總收入達到102.59億美元，同比增長15.9%。調整後淨利潤為2億美元，全年利潤首次實現正值，並超過市場預期的1.38億美元，成為集團實現盈利的里程碑。另外，調整後EBITDA更增長至6.76億美元，顯示出核心業務強勁的盈利能力。

期內，受惠於跨境電商積極進入新市場，極兔在當地的包裹量維持高速增長，包裹量升約22.1%至2.8億件。同時通過成本優化和規模效應，成功令到兩市場的單票成本下降，有效地改善整體利潤率。集團持續在當地投入建設，以完善快遞網絡和攬派能力。在新市場，集團與Shein、Temu、TikTok等國際化跨境電商保持緊密合作，並深化與當地本土電商平台（例如中東的Noon、沙特的Salla等）的合作，一定程度地抵消新市場政策變化對跨境電商的不利影響。

在2024年，極兔新市場收入達到5.8億美元，按年增長76.1%，這主要得益於集團在當地包裹量的高速增長，以及不斷提高的網絡承載能力。集團持續抓緊新市場的電商增長機遇，同時大力發展非電商平台個人散單。

極兔速遞－Ｗ(01519)於去年10月8日至今年3月6日期間的資金流狀況。（圖１）

積極探索AI提升派送效率

極兔持續在攬收、分揀、運輸、派送等各環節進行精細化管理，提升運營效率，在各市場持續選擇地自建轉運中心。截止2024年12月底，集團在全球合共擁有約19,100個網點，運營著238個轉運中心，運營逾11,900輛幹線車輛，其中包括超過6,600輛自有幹線車輛。集團繼續投入在各地的自動化設備，截止2024年12月底，在東南亞、中國及新市場分別有51、226及2套轉運中心自動化分揀設備，按年新增了16、27及2套。

目前，極兔為網點提供動態數字地圖（AOI）功能，對區域地址進行動態聚合，實現攬派路徑優化、異常識別、件量及客戶分析等，助力網點攬派效率的提升。同時，集團現已開發了智能規劃工具，該工具能綜合包裹量、時效、車數、車型等核心信息，目前率先為中國的網點人員提供距離最短、成本最優的派送線路，未來將逐步向其他國家推廣。

估值方面，極兔速遞現價的估值相等於預測市盈率12.9倍，而市賬率則為2.41倍。整體估值並不太高，而且極兔速遞已被納入為MSCI中國指數的成份股中，並於今年2月28日收市後生效。能成為MSCI中國指數的成份股，除了會增加集團的知名度外，更重要的是增加知名度，獲得市場對集團投資價值的肯定，吸引更多投資者興趣及基金流入。由於部份被動形的指數基金由於要持有相關指數成份股作為追踪MSCI中國指數的表現，因此，令到極兔速遞在市場上的流通量減少，有助擴大股價的上升空間。

除了大戶資金流入極兔速遞可作為看好股價前景的因素外(見圖1)，北水投資者在市場上買入極兔速遞的股份，亦可以作為另一個看好股價前景的利好因素。北水投資者持有集團股份的比率已持續上升，並由去年12月底的1.03%上升至今年3月4日的1.31%（見圖2），雖然持股比率仍然偏低，但由港股通投資者所持有的股份數量已由去年12月底的4,593.8萬股，增加至今年3月4日的1.035億股，反映出北水投資者與其他大戶投資者抱有相同的看法，願意在目前股價橫行期間吸納作中長線投資，這將有利日後股價的發展。

市場現時共有16個分析師對極兔速遞仍進行調研，目標價的中位數為8.02港元，按現價計算仍有約35%的上升空間。近期極兔速遞的股價大致維持在5.45港元至7.45港元之間徘徊，股價上周曾一度跌至6.00港元以下，最低見5.80港元後走勢便開始反彈。隨著9天RSI未失守30的水平，暗示股價在上周跌至5.80港元後已見底並有望反彈。投資者可以在股價跌至6.00港元水平時買入，預期股價可以逐步升至16位分析師定出的目標價中位數8.00港元作為上望目標，若股價跌穿5.80港元則可考慮先行沽出止蝕。

北水投資者自去年8月底至今年3月4日持有極兔速遞股份之比重變化。（圖２）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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