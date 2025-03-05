理想汽車(2015)受惠集團推出i8及i7系列　以滿足市場需求｜彭偉新

理想汽車專注於增程電動車和純電動車的設計與製造，推出的i系列產品包括i8、i7和i6，旨在滿足家庭用戶需求。公司致力於提升充電基礎設施和智能駕駛技術，以促進市場競爭力和消費者滿意度。隨著中國電動車市場的成長，公司預計將實現可觀的銷售增長。集團為了應對市場上的激烈競爭，推出了現金折扣及三年零利率融資計劃有助於提升新訂單流量，進一步吸引消費者，另外，理想推出自家的充電基礎設施的擴展和智能駕駛技術的升級將提升用戶體驗，亦有助增強集團在市場上的競爭力，加上集團在i8的全新設計改變了過去的負面評價，並以家庭為導向的寬敞空間，預計將在2025年實現70萬的銷量目標，這一增長潛力顯示出理想汽車在純電動市場的強勁表現。



市場預期，理想汽車的2025年收入預期會達到179,672百萬人民幣，並預計2026年將增至207,220百萬人民幣。而集團的毛利率亦會由2023年的15%，逐步上升至2025年的25.5%，另外，預期集團的的經營利率及淨利率會由2024年開始轉虧為盈，而每股收益（EPS）預測在2024年為6.91人民幣，2025年預計增至10.92人民幣，按年上升58%，除了反映出集團的盈利能力有穩定的增長趨勢外，更是造車新勢力中表現最好的一家。理想汽車於上個交易日以 108.2 港元收市，全日下跌 3.6 港元，跌幅為 3.22%。集團過去5年的平均Beta值為 0.85，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 156.7 港元，而最低位則曾見 68.65港元，股價於過去52周累計下跌 26.45%，以現價 108.2 港元計，理想汽車的股價較 50 天線高出 11.18%，另外，現價亦較 200 天線高出 22.64%，走勢上相對偏強。

理想汽車－Ｗ(02015)於去年10月4日至今年3月4日期間的資金流狀況。（圖１）

理想汽車於去年10月4日至今年3月4日期間的股價共錄得12.46%的跌幅，期間，共錄得155.22 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的125.37 億港元，而散戶則佔當中的29.86 億港元(見圖1)，反映大戶投資者仍然看好集團的前景並持續加注在理想汽車中。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.16%；而最低則跌至0.8%，而到3月4日當日則為15.63%，反映出大戶投資者仍然維持投入資金在理想汽車之中，尤其是大戶坐貨比率一旦升上10%以上，通常都是反映整體資金流較強的表現，所以，筆者相信大戶資金流的動力仍然較強，有助推動股價作進一步的上升。

理想汽車之股價自去年2月28日升上182.90港元見頂後便持續回落，更向下跌穿了各移動平均線支持，最低曾跌至去年6月21日低位68.65港元後，走勢開始逐步回穩，更在股價向上升破50天線後，開始形成了一浪高於一浪的走勢，並逐步拉動股價上升，股價曾一度升上今年2月底時的高位138.30港元後回調，股價反覆回落至20天線水平，但未有失守外，9天RSI亦未有跌穿30水平，反映出整體股價走勢未有太大的壓力。預期股價在返回20天線開始見支持，只要股價未有失守100.0港元水平，仍然望繼續作出反彈，投資者可以在105.0港元買入，上望118.0港元，一旦失守100.0港元宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。