盈富基金(2800)股價受惠北水資金追捧　可再創年內新高｜彭偉新

港股近期走勢明顯轉強，主要是市場自內地推出DeepSeek人工智能大模型後，市場對中國的科技軟實力全線看好。不僅帶動資金重新看好內地科技板塊，還重新看好估值低企的港股，令恒指成功由低位持續上升。這不僅拉動科技股走勢全面上升，連各個板塊的股份估值亦隨之上升，修復了大部分的估值。雖然恒指已由今年低位18,671點明顯抽升超過30%，升幅似乎有些過急，但由於港股之前一直被低估，短期內大幅上升後，投資者也不敢大手沽貨，令港股在此次升市中未見明顯的回調壓力。



推動大市上升的板塊中，之前只有科技股份，包括AI股、晶片股，甚至部分擁有自動駕駛概念的汽車股，逐步擴散至內銀股和內險股也被推高，因此，預期港股在現水平仍有較大的上升空間。若以過去3次港股因資金大量湧入而推升的情況為例，包括2007年港股直通車期間，恒指的市盈率被推升至23倍；另外，在2015年港股再度反彈上28,500點時，恒指的歷史市盈率升至16倍；以及2021年當恒指被資金推上31,183點時，恒指的歷史市盈率為20倍。我們預期港股此次受到資金追捧，若以過去3次中最低的市盈率16倍作為今次抽升的目標，以2025年恒指每股盈利預測可達1,750點計算，恒指的上望目標有機會達到28,000點水平。

北水投資者持有盈富基金的持股比率重上5%以上預示看好動力仍強。（圖１）

若以恒指目標水平28,000點計算，持有恒指成份股的盈富基金股價有機會升上28港元以上的水平。尤其是盈富基金的股價一向較恒指有2至3個百分點的溢價，投資者可以利用持有盈富基金替代持有一籃子的恒指成份股，因為購買一籃成份股會涉及較高的交易成本及追蹤誤差，因此，利用盈富基金作為追蹤恒生指數升勢的成本會較為便宜。

一向以來，北水投資者對盈富基金亦情有獨鍾。根據中央結算所公佈的北水持股比率，北水投資者在盈富基金的持股比率已由今年2月25日的1.03%增加至3月4日的5.38%，持股比率已是半年以來的高位。尤其是在恒指由低位持續上升期間，北水投資者仍然願意增加持股比率，明顯反映出他們對市場仍持有較大上升憧憬。

恒指自去年9月起指數變化相對開市及收市資金流變化圖。（圖２）

另外，我們亦可以從恒指成份股的開市及收市資金流累積情況作為未來港股能否繼續上升的參考。其中，恒指自1月13日的低位18,671點開始回升，恒指成份股在開市時的累計資金流由703億港元逐步升至昨日的1,101億港元，31個交易日已增加398億港元，增幅達56.6%；至於恒指成份股在同期的收市資金流則由4,075億港元增加至5,341億港元，增加1,266億港元，增幅達31%。由於兩個競價時段均為淨金流入，且流入幅度非常急，反映該批投資者仍然非常看好港股的後市走勢，因此，利用盈富基金作為看好恒指後市的部署其實是最合適的。投資者可以在股價跌至24港元以下水平時買入，上望28港元，暫時可用10天線作為止蝕水平，若收市價跌穿10天線可先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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