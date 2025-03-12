小鵬汽車(9868)續自主研發　提升產品的勝價比帶股價破｜彭偉新

小鵬汽車是一家主要從事設計、開發、製造和銷售智能電動汽車的中國公司。該公司的主要產品為環保汽車，即SUV（G3）和四門運動轎車（P7）。該公司的智能電動汽車主要目標為中國乘用車市場的中高端市場。集團致力於自主研發智能駕駛系統，這不僅提升了產品的競爭力，還增強了品牌的市場認知度。隨著近年技術不斷進步，公司的電池性能和成本控制預計將顯著改善，這將進一步促進盈利能力的提升，根據近期的投資報告，小鵬汽車已推出新車型如G6和G9，預計這些車型將進一步提升銷售表現並吸引更多消費者。市場預期2025年首季度的交付量預計將達到9萬台，在交付量達到目標水平，以及在成本控制上取得突破，集團2026年的淨利潤有望轉正，為股價帶來正面的支持。



集團的未來發展預期將以技術創新為核心，加上集團積極拓展海外市場，這一策略將有助於分散風險並增強市場份額，而隨著新能源政策的支持和政府補貼的持續，市場對電動車的需求將持續上升，將會繼續為集團帶來更大的市場。市場預計2025年公司營業收入將達到744億元人民幣，較2024年增長79%。未來幾年，公司預計將實現盈利改善，2025年的預測淨虧損仍然為25.44億元人民幣，要到2026年才有望轉正達到17.34億元人民幣。集團將於3月18日公佈2024年全年業績，預期全年收入為415億元人民幣，按年上升35.3%，不過全年仍然會繼續錄得虧損，每股虧損預期為0.53元人民幣。

小鵬滙天分體式飛行車「陸地航母」產品示意圖（小鵬汽車網頁）

集團董事長在接受內地傳媒訪問時表示，人工智能將推動自動駕駛甚至人駕駛加速到來，集團今年會探索加速落地L3級的自動駕駛外，明年更期望可以索在停車場內L4級別的無人駕駛。而且更會在2026年開始，集團會計劃將分體式飛行汽車首次量產。因此，小鵬汽車未來幾年將會有更強勁的增長元素，進一步推動集團的盈利及股價上升。

按近日由券商發行的報告資料所示，券商普遍對小鵬汽車持樂觀態度，評級多為“買入”或“增持”，而目標價範圍主要集中在80至112港元之間，主要的催化劑集中在聚焦在集團於智能電動汽車市場中具備穩定的增長潛力，鵬汽車於上個交易日以97.45港元收市，全日上升8.20港元或9.18%。集團過去5年的平均Beta值為2.67，顯示系統性風險高於大市，代表股價波幅高於大市的整體波幅。在市況向好下，有助於股價錄得更大的上升空間。52周最高位曾見97.45港元，而最低位則曾見25.50港元，股價於過去52周累計上升116.36%，表現跑贏恒生指數同期走勢。

小鵬汽車股價自2023年高位96.30港元見頂回調後，持續向下，更一度跌穿所有的移動平均線，股價甚至跌至去年8月的低位25.50港元，整體下跌幅度達73%。雖然股價在跌至低位時已先行回調，但未進一步跌穿2023年低位31.50港元後，便再度由低位反彈，股價已成功收復之前跌浪的50天線，走勢進一步向好。投資者可以考慮在股價回調至92.00港元時買入，上望112港元；只要股價未失守10天線支持，則可以暫時毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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