特朗普力撐盟友買Model S　馬斯克稱未來2年Tesla於美產量倍增

Tesla股價近期持受壓，於周一（10日）更單日下瀉15%。與高位相比，公司股價下挫逾5成。這與行政總裁馬斯克對歐洲右翼政黨支持，以及主管美國政府效率部（DOGE），負責裁減政府部門及人手惹起不滿有關。作為政治上盟友，美國總統特朗普明言要買Tesla以對馬斯克支持。於周二（11日）共有5輛Tesla停泊白宮的南草坪停車道上，最終特朗普選擇了Model S。



至於其他車型，特朗普表示會供白宮工作人員使用，以示對馬斯克支持。同時表示會希望為其揀選的Model s支付全價，以及稱讚馬斯克為愛國者，並指出對方因推動削減政府開支而遭到不公平中傷，又表示破壞Tesla展銷廳及充電站的示威者該被視恐佈份子。

Tesla Model S。

獲得特朗普力撐的馬斯克，於旗下社交媒體X發文表示會在未來2年，增加Tesla於美國生產1倍，作為支持特朗普的政策及顯示對美國未來的信心。

日前馬斯克接受《霍士電視》訪問時指出，在特朗普政府工作期間正「非常艱難（with great difficulty）」地經營自己的生意，但相信自己仍會繼續在特朗普政府工作至少一年。