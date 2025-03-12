美股｜ 美通脹數據放緩 道指早段跌300點 Tesla及Nvidia升逾5%
撰文：蕭通
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數據顯示美國上月通脹放緩，美股周三（3月12日）早段個別發展，道指暫跌300點，納指上揚。其中，Tesla現漲6.83%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升5.52%。
截至本港晚上10時51分，道指報41,133點，跌299點或0.72%；納指最新報 17,563點，升126點或0.73%；標普500指數報5,574點，升2點或0.04%。
2月CPI 按年升2.8% 油價約升2%
數據方面，美國2月消費物價指數（CPI）按月升0.2%，低於市場預期0.3%，前值為升0.5%；按年漲幅2.8%，也低於預期的2.9%，前值為升3%。期內核心CPI按月漲0.2%，少於預期的0.3%及前值的0.4%；按年增長3.1%，也低於市場預測的3.2%，以及前值漲3.3%。
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報67.68美元，升1.43美元或2.16%；倫敦布蘭特期油每桶報70.86美元，升1.30美元或1.87%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,907.71美元、24小時內升逾2%。
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