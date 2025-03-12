特朗普明言美國經濟不會衰退　料將欣欣向榮　不擔心股市波動

美國大打關稅戰，引發外界對當地經濟前景憂氓。總統特朗普日前被問及當地經濟衰退時避而不談。於周二（11日）再被問及經濟前景時，明言不認為經濟會出現衰退，又預期美國將會欣欣向榮。



日前特朗普接受《霍士電視》訪問，被問及經濟會否衰退時，稱「討厭預測這樣的事情，指這是一個轉型期」。其言論發出後，投資者對當地經濟前景感到憂慮，並觸發周一（10日）美國股市大跌，其中道指跌近900點。特朗普於周二表示，不認為美國經濟會陷入衰退：「我完全不這麼認為。我認為這個國家將欣欣向榮」。

近期美股持續下跌，道指下試41000點關。（資料圖片）

不擔心美股下跌

至於被問及股市波動時，他表示不擔心﹕「我想有些人會通過買股票和債券以及他們在購買的所有東西來實現很棒的交易。我認為我們將擁有一個實實在在的經濟而不是虛無縹緲的經濟。」

特朗普長期一直將市場視為自己經濟政策成功的證明。不過，他最近淡化這一點。他表示，市場「會升也會跌。但要知道，我們必須重建我們的國家」。