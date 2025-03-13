美股｜道指收市跌82點　納指飆1.22%　Tesla升逾7%　Nvidia漲逾6%

美國反映通脹的2月份CPI升幅放緩，美股周三（3月12日）個別發展 ，道指在最多跌423點後回升，至收市收窄至跌82點，納指飆1.22%。其中，Tesla急升7.59%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia漲6.43%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數收跌1.21% 恒指夜期高水33點

道指收市報41,350.93點，跌82.55點或0.22%；納指收報17,648.45點，升212.35點或 1.22%；標普500指數收報5,599.30點，升27.23點或0.49%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升跌1.21%。其中，阿里巴巴跌1.35%。

恒指夜市期指收報23,633點，跌6點，較恒指收市23,600點，高水33點，成交18,356張。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

Intel漲近5% Apple挫1.75%

多隻大型股造好。Amazon升1.17%、微軟升0.25%、Meta升2.29%、Alphabet漲1.87%。但蘋果（Apple）因被摩根士丹利下調其目標價，股價跌1.75%。

另外，Intel股價漲4.55%，此前有報道稱，台積電邀Nvidia、AMD和博通（Broadcom）入股投資這家美國晶片公司。

百事可樂（PepsiCo）因被券商傑富瑞（Jefferies）下調評級，股價跌2.73%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

油價約漲2% 美元指數及現貨金上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周三（3月12日）在匯市尾市報103.61 ， 升0.31%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.34 ，升0.38 %。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報67.68美元，升1.43美元或 2.16%。倫敦布蘭特期油收報70.95美元，升1.39元或2.00% 。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,933.16美元，升0.60%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報82,737.53美元、24小時內跌約0.5%。