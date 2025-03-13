彭博﹕滙豐推進重組計劃　與投資銀行家簽短約　兼削高層職位

外電消息稱，隨著滙豐新行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）推動重組計劃，該行正在與部分投資銀行家簽訂短期留任協議。



艾橋智上任滙豐行政總裁後，進行該行十多年來最重大的變革，旨在將重點放在認為可以為其企業和機構客戶提供最佳服務的領域。（資料圖片）

投資銀行家正按3到6個月工作安排完成相關工作

據《彭博》報道，有知情人士透露，在某些情況下，投資銀行家們正在按照3到6個月的工作安排來完成歐洲、亞洲和美洲的客戶任務，此前滙豐表示將關閉部分投資銀行部門。該計劃還包括削減各個市場的許多副董事總經理職位，目前尚不清楚有多少銀行家受到最新措施的影響。

一位駐倫敦的發言人在一封電子郵件中表示，仍致力於為全球客戶提供支持，滙豐正在轉向一個新的、更簡單的架構，將繼續專注於能夠擁有明顯競爭優勢的產品和地區。

艾橋智上任後進行了十多年來最重大的變革之一，旨在將重點放在該行認為可以為其企業和機構客戶提供最佳服務的領域，包括將商業銀行部門與全球銀行和市場部門合併。

滙豐從今年2月開始削減投資銀行部門員工數目，首先從亞洲開始，並影響全球員工。(資料圖片)

擬削減各個市場的多個副董事總經理職位

隨著滙豐銀行啟動全球重組計劃並裁減管理階層，未來兩年將產生18億美元的費用。滙豐已於1月開始通知其位於紐約、倫敦和歐洲大陸的企業諮詢和股票承銷團隊的部分管理人員，將關閉他們的業務，此舉將影響數百個工作崗位。今年2月，該公司開始削減投資銀行部門的員工數量，首先從亞洲開始，並影響全球員工。

據早前《IFR》引述知情人士稱，滙豐將裁減香港近40名投資銀行家，其中包括4名董事總經理。