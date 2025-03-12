滙豐私銀︰中國股市具進一步重估空間　看好科技及消費等板塊

兩會已閉幕，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，全國人大閉幕會議通過的政府工作報告顯示經濟政策重點轉向科技創新、提振消費和支持民營企業發展，為中國股票市場的重估帶來積極推動力。而政府為2025年設定「5%左右」的GDP增長目標，表明政府推行穩增長政策的決心，積極的增長目標有利穩定市場預期，有助提振企業和消費者信心。



預計年內政策利率下調30基點

范卓雲表示，2025年財政赤字目標創歷史新高，達到GDP的4%，增加特別國債發行額度（1.8萬億元特別超長期中央政府債券和4.4萬億元特別地方政府債券），這表明積極的財政刺激政策將在今年提振經濟增長發揮關鍵作用。

但她認為，在繼續強調人民幣匯率穩定的政策下，中國人民銀行的降息空間相對有限，預期 2025年内政策利率將溫和下調30個基點，存款準備金率將再下調50個基點。

政府工作報告將「促進消費」列為今年政府工作的首要任務，高於2024年位列第三任務。用於擴大消費品以舊換新計畫的超長期特別國債發行額度將增加一倍至 3000 億元，這項財政刺激政策將有助支持消費增長。

總理李強在人大會議上積極推動「人工智能+」戰略，鼓勵人工智能大模型的廣泛應用。這意味中國將加倍人工智能投資，以增強其在科技革新方面的全球領導地位。

預計互聯網和科技股將引領升勢

范卓雲表示，兩會帶來的積極政策訊號支持該行對中國股票和中國美元投資級企業債券的偏高比重配置觀點，並認為中國股市仍具進一步重估空間，以互聯網和科技股引領升勢。這得益於中國市場擁有人工智能技術突破的重估催化劑、逐步改善的盈利預期、保守的外國投資者倉位和大幅估值折讓，這些因素帶來吸引的風險回報展望。

即使經歷過去一個月市場強力反彈，恒生指數和 MSCI 中國指數的 12 個月預測市盈率僅為 11.0 倍和 11.9 倍，分別較標普 500 指數的 20.9 倍預測市盈率折讓47% 和 43%。中國互聯網股的12個月預測市盈率為16.2倍，較美股科技七雄的 26.6 倍折讓 39%。

Deepseek。（Reuters）

DeepSeek 的成功正開啟中國人工智能投資熱潮的新階段，加速了人工智能的普及應用和商業化。該行看好在互聯網、電子商貿、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛和機器人領域的人工智能推動者和應用者。除了科技股外，該行還青睞中國消費、金融和工業行業的領軍企業，以及派發高股息的優質國企股。