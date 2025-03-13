金管局推防騙「撳LINK 中蕉」短片　首集「嗱喳蕉」化身百變客服

金管局表示，為進一步提高公眾的防騙意識，推新一輪「撳 LINK 中『蕉』」防騙公眾教育短片系列，以誇張手法呈現騙徒真面目，提醒市民時刻警惕，慎防中招。金管局援引警方2月已公布數字，警方2024年錄得逾4.4萬宗詐騙案，近年騙案宗數升幅稍放緩，但受騙金額仍多達91.5億元。



金管局的防騙公眾教育短片系列共分三集，主題圍繞假冒客服電話騙案、投資騙案及求職騙案三大騙局。片中的騙徒「嗱喳蕉」是一隻披着善良可愛外衣的香蕉，但一旦得逞，便露出猙獰面目，用狡猾伎倆騙取市民的信任和金錢。

金管局今日（12日）推出的首集「百變客服篇」中，「嗱喳蕉」先後化身成電訊商職員、大學職員及執法人員，向學生發送附有虛假連結的短訊，短片中的學生不虞有詐，點擊連結，「嗱喳蕉」便露出惡毒本性，受害人最終財散人傷，後悔莫及。

「撳 LINK 中『蕉』」短片系列今日起連續三星期於金管局社交媒體平台推出。即將推出的第二集「發財秘笈篇」及第三集「月光族呃清光篇」，「嗱喳蕉」分別以必賺投資內幕和「筍工」廣告誘騙受害人。廣大市民切記提防身份百變的「嗱喳蕉」，好好保護自己辛苦拼搏所累積的財產。