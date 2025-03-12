理大DeepSeek論壇探討機遇與挑戰　學者楊紅霞指生成式AI充滿潛力

香港理工大學日前以「DeepSeek及更遠的未來」為主題舉辦論壇，深入探討人工智能的最新發展，吸引逾千名師生、校友、創科界領袖、學界翹楚和公眾人士出席，以及逾39萬人次透過多個平台觀看直播。



理大高等研究院舉辦首場「研究與創新公共論壇」，由計算機及數學科學學院副院長（環球事務）及電子計算學系教授楊紅霞教授擔任主講嘉賓，回顧人工智能發展的歷史，並分享她在職業生涯中取得的成就。(理大提供圖片)

中國內地初創公司DeepSeek開發的人工智能大模型，憑藉低成本、高效能及開源模型的優勢在全球獲得廣泛讚譽。擔任主講嘉賓的計算機及數學科學學院副院長（環球事務）及電子計算學系教授楊紅霞教授表示，生成式人工智能充滿潛力，能為醫療、金融、製造、零售物流、媒體和時尚等各行業領域帶來了龐大機遇，可應用於醫學影像分析、欺詐檢測、預測性維護、庫存管理、內容創作、設計及行銷等。

回顧人工智能發展歷史

楊教授同時回顧了人工智能發展的歷史，與觀眾分享了她在職業生涯中取得的成就，當中包括M6大模型的開發，驗證僅使用512塊圖形處理單元（GPU）即可訓練出具有十萬億參數的模型的可行性。她也分享了其生成式AI（Co-GenAI）項目如何提高人工智能技術的可及性，並減少對大規模集中計算資源的依賴，徹底改變人工智能的發展，助香港和內地在全球生成式人工智能發展中佔據領先地位。

理大數據科學及人工智能學系講座教授兼深圳研究院院長張成奇教授表示，在人工智能浪潮下，發展大模型成為了各國、各企業競爭的核心。(理大提供圖片)

AI技術能透過優化演算法實現

理大數據科學及人工智能學系講座教授兼深圳研究院院長張成奇教授在講座上表示，在人工智能浪潮下，發展大模型成為了各國、各企業競爭的核心。DeepSeek以較低階、數量較少的尖端圖像處理器晶片訓練出高效能的人工智能模型，證明了強大的人工智能技術能夠透過優化演算法來實現。

張教授其後主持討論環節，與楊教授及理大電子計算學系系主任、數據科學講座教授兼旅遊業數字化轉型研究中心聯合主任李青教授，就人工智能發展為高等教育和研究帶來的機遇及挑戰分享真知灼見，並在問答環節中跟與會者進行深入交流。探討議題圍繞人工智能在業界的應用、資訊監管、對就業環境及經濟發展的影響，以及人工智能技術融合等。