美股｜市場憂慮關稅措施　道指中段跌600點　納指挫近2%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐盟加徵關稅的言論，令市場憂慮升級。美股周四（3月13日）中段跌勢擴大，道指最新跌近600點，納指挫近2%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港凌晨2時04分，道指報40,759點，跌591點或1.43%；納指最新報17,31點，跌337點或1.91%；標普500指數報5,521點，跌78點或1.40%。

最終需求PPI增幅少於預期 油價回落

數據方面，美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月持平，低於市場預期為升0.3%，以及前值增幅為0.4%；按年升3.2%，略低於預期的3.3%，以及前值的3.5%。

另美國首次申領失業救濟人數，按周減少2,000跌至22萬人，少於市場預期的22.5萬人。

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報66.56美元，跌1.12 美元或1.65%；倫敦布蘭特期油每桶報69.86美元，跌1.09美元或1.54%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,384.56美元、24小時內約跌逾2%。