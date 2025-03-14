美股｜道指收市跌537點　納指瀉1.96%　蘋果挫逾3.3%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐盟加徵關稅的言論，令市場憂慮升級。美股周四（3月13日）下跌，道指最多曾跌689點，至收市跌537點；納指最多曾跌2.3%，至收市挫1.96%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數收跌0.20% 恒指夜期高水330點

道指收市報40,813.57點，跌537.36點或1.30%；納指收報17,303.01點，跌345.44點或1.96 %；標普500指數收報5,521.52點，跌77.78點或1.39%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.20%。其中，阿里巴巴跌升0.92%。

恒指夜市期指收報23,793點，升305點，較恒指收市23,462點，高水330點，成交22,828張。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

美股七雄全跌 Meta挫逾4% Tesla回吐近3%

美股七雄全部下跌。Tesla回吐2.99%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌0.07%； 蘋果（Apple）挫3.36%、Amazon跌2.50%、微軟跌1.17%、Meta跌4.67%、Alphabet跌2.72%。

在其他股票中，Dollar General預測年度可比銷售額增幅，遠低於市場預期。但由於季度業績表現良好，股價上漲6.80%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

Adobe跌近14% Intel飆逾14%

Intel任命業內資深人士陳立武為新任行政總裁，股價急升14.60%。另外，Photoshop製造商Adobe因季度營收預測欠突破，股價跌13.84%。