美股｜道指收市跌537點 納指瀉1.96% 蘋果挫逾3.3%
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐盟加徵關稅的言論，令市場憂慮升級。美股周四（3月13日）下跌，道指最多曾跌689點，至收市跌537點；納指最多曾跌2.3%，至收市挫1.96%。
中概股指數收跌0.20% 恒指夜期高水330點
道指收市報40,813.57點，跌537.36點或1.30%；納指收報17,303.01點，跌345.44點或1.96 %；標普500指數收報5,521.52點，跌77.78點或1.39%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.20%。其中，阿里巴巴跌升0.92%。
恒指夜市期指收報23,793點，升305點，較恒指收市23,462點，高水330點，成交22,828張。
美股七雄全跌 Meta挫逾4% Tesla回吐近3%
美股七雄全部下跌。Tesla回吐2.99%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌0.07%； 蘋果（Apple）挫3.36%、Amazon跌2.50%、微軟跌1.17%、Meta跌4.67%、Alphabet跌2.72%。
在其他股票中，Dollar General預測年度可比銷售額增幅，遠低於市場預期。但由於季度業績表現良好，股價上漲6.80%。
Adobe跌近14% Intel飆逾14%
Intel任命業內資深人士陳立武為新任行政總裁，股價急升14.60%。另外，Photoshop製造商Adobe因季度營收預測欠突破，股價跌13.84%。
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