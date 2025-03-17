阿里國際站料今年底商家AI滲透率達100%　讚港商擁抱AI更積極

阿里巴巴（9988）旗下海外B2B跨境貿易平台阿里國際站（Alibaba.com）總裁張闊表示，目前阿里國際站全球服務的商家超過20萬，當中超過一半的商家每周使用AI，滲透率為50%，預計今年底該比例可升至100%，公司另新推AI搜索工具Accio，目前累計用戶數超過100萬。



針對香港市場，張闊表示，港商對於AI的接受程度更高，做生意的「sense」更強，AI滲透率略高於其他地區。他續指，過去兩、三年在港GMV增長率也一直超過100%。



新推AI助手Accio 上線4個月累計用戶超百萬

阿里於去年11月底，推出新AI助手Accio，春節後進行了推理引擎的升級，張闊稱上線到現在，累計用戶數超過100萬，且現階段還沒有大規模推廣，仍多依賴自然流量，目前對於買家端免費開放。

Accio目前為獨立平台，對於開發原因，張闊解釋稱，國際站是阿里巴巴的第一項業務，「1999年就在寫代碼了，CEO吳泳銘的代碼都還在這個系統裡」，因此更新的時間更長，且國際站除卻信息匹配，還兼顧供應鏈與售後等，這也是與Accio的不同之處。

張闊續指，Accio可以鏈接更多的外部平台，以及阿里內部AliExpress、1688等平台，供給來源更豐富，且推理引用的外部網站，平台也會提前認證過，盡量確保真實可靠。目前Accio可以適用於2B、2C場景，但應用較好的仍然是外貿領域，預計到今年年底，Accio的搜索規模至少接近國際站的二分之一。

他援引例子指，Accio可以為許多構想提供解決方案，例如在沙漠中建造滑雪場，其將會從造雪機、保溫設備到預算，提供全方位的設計方案。

阿里於去年11月底，推出新AI助手Accio，上線到現在，累計用戶數超過100萬。（資料圖片）

當前平台AI滲透率約50% 目標年底升至100%

針對阿里國際站整體的AI使用，其目前平台內嵌的AI生意助手，包括四大功能商品、接待、營銷助和風險顧問，可支持自動詢盤回覆、商品匹配等。

張闊提及，當前AI在平台商家的滲透率約50%。他解釋稱，切勿誤會50%的數字較低，對比之下，廣告的滲透率亦只不過50%，目標今年底AI在商家的滲透率就可上升至100%。

Alibaba.com 總裁張闊。（黃浩謙攝）

港商接受AI更積極 讚學習能力更強

針對香港商家的AI使用熱情，張闊指出，目前超過一半的香港商家，每周活躍使用至少一款以上的AI產品，滲透率達53%，較平均值略高，預料明年滲透率可達90%，目前的商品轉化率從39%提升至59%。

他續指，香港商家做生意的「sense」更強，且正由於規模不大，AI可以幫助解決大量的人力成本的問題。他認為，香港商家的學習能力超過全球大部分地區，不僅在商品供應鏈方面，還有資金和物流層面。

就香港市場而言，公司指香港是Alibaba.com的重要市場，過去兩、三年，無論是客戶數目還是GMV的複合增長率均不俗，客戶數目增長率接近40%，GMV增長率一直超過100%。當中最高GMV增速行業為消費電子，增長超過500%，其次則為家居和珠寶。

張闊表示，過去7年都經歷了不少，從貿易戰，到疫情，每年都有新的事件。（資料圖片）

無懼關稅陰霾 年初至今GMV增長20%

作為外貿平台龍頭，年內特朗普關稅陰霾不減，張闊表示，過去7年都經歷了不少，從貿易戰，到疫情，每年都有新的事件。

但從業績表現上，過去7年貿易額增長25倍，年初至今GMV增長20%，無論是訂單或GMV，均處於雙位數的增長，預期未來GMV保持20%水平的增長。張闊披露，2024財年，阿里國際站的GMV超過500億美元。

他表示，國際貿易的核心邏輯還是供需匹配，從今年情形看來，需求仍然旺盛，供應商環比增速超過40%，增速較高的地區為北美、歐洲、拉美、亞太的一些區域。他補充稱，其實還有非常多的企業沒有參與到全球貿易當中，例如歐洲等地，其內貿交易仍然大於外貿，因此在全球供應鏈的作用下，相信還是有非常大的可滲透的空間。