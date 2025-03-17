李兆基逝世｜1000元闖港起家　曾被封亞洲股神　稱買股好過買樓

人稱「四叔」的恒地（0012）創辦人李兆基於今日﹙17日﹚黃昏逝世，終年97歲。據《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，李兆基繼續排第二位，身家292億美元（約2,277億港元），僅次李嘉誠身家2,909億港元。



這位傳奇人物出生於1928年2月20日廣東順德，李兆基6歲起在父親李介甫經營的銀號學習看金成色、兌換外幣，這段經歷不僅培養了他對數字的敏銳直覺，更淬鍊出日後被譽為「亞洲股神」的投資眼光。這位日後的「四叔」用70年時間，將家族金鋪學徒的經驗轉化為商業帝國，在香港這片彈丸之地寫下地產界的傳奇。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

從金銀兌換到土地煉金術

1948年帶著父親給予的1,000港元闖蕩香港的李兆基，在中環文咸東街重新演繹家族本色。後來他發現了比黃金更珍貴的資源——土地。1958年與馮景禧、郭得勝等人合組永業企業，用「分層出售」、「分期付款」模式，將香港住宅市場從整棟買賣的富豪遊戲，轉變為中產階級可負擔的投資項目。這種顛覆性創新不僅加速資金回籠，更催生香港獨有的「炒樓花」現象。

於1963年，與郭得勝及馮景禧另組新鴻基地產有限公司，及後人稱「三劍俠」。三人合作經營14年之後，1972年將新鴻基地產有限公司（簡稱新地）上市，三人決定分家。1973年，李兆基自立門戶，創立恒基兆業地產有限公司（簡稱恒地）。

1981年，李兆基成功將恒基兆業推上市，一舉集資10億元。除了地產運營，李兆基非常擅長資本運作，透過一系列的借殼、分拆、收購，一手創立其龐大的商業帝國。

恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

因一事「亞洲股神」變「冒牌股神」

2007年，李兆基轉攻股市，旗下兆基財經高峰期擁有2,000億元資產。他大手狂掃新股及大型國企股，包括交通銀行（3328）、建設銀行（0939）、中國石油股份（0857）、中國人壽（2628）、中國平安（2318）、中國銀行（3988）等，在賬面上均獲厚利，令其財富急升，有「香港巴菲特」或「亞洲股神」的稱號。

踏入2008年，四叔無懼美國次按危機繼續入市，更曾揚言看好恒指見33000點，可惜金融海嘯爆發，兆基財經亦走避不及，外界估計當時兆基財經的資產規模由高峰期的2,000億元蒸發至1,000億元。經此一役，李兆基曾自嘲自己是「冒牌股神」，巴菲特才是「名牌股神」。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

曾稱「買股好過買樓」

儘管2012年歐債危機持續，四叔表示在股票投資上會較為忍手，但認為「買股好過買樓」，又揚言在退休前「食鋪尾胡」。他曾於自傳中承諾，如果恒指升到3萬點，會每年捐十億元做公益慈善，最終於2017年底成功兌現了一次。

2019年5月28日，91歲的李兆基在恒基股東會正式交棒，標誌著香港地產舊時代的終結。當香港土地問題再度成為社會焦點時，李兆基生前推動的「舊樓強拍」和「農地轉換機制」，仍在深刻影響著這座城市的空間與財富分配邏輯。

這位傳奇人物用一生證明，在資本與土地的辯證法中，真正的煉金術不在於點石成金，而在於對人性需求的精準把握。