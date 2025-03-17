李兆基去世｜四叔開會坐足幾個鐘　靠一招必殺技狂建單幢納米樓

恒基地產今晚（17日）沉痛宣布，被稱為「四叔」的恒基地產創辦人李兆基，於今日黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭，享壽97歲。



田生區永華曾指四叔「十分勤力，開會坐足幾個鐘」

恒基地產由「四叔」李兆基創辦，過去善長於收購舊樓發展，由於收購項目多數位於市區位置，而且地盤面積較小，所以重建後多數為單幢樓，而且不少單位更為納米樓。舊樓收購界知名公司田生地產，過往不時為恒基進行收舊樓程序，區永華曾向傳媒透露，四叔在舊樓收購時樣樣親力親為，「十分勤力，開會坐足幾個鐘」。

值得留意，田生地產在2005年至2021年期間，收購位處多區、價值近1000億元舊樓項目轉售予恒基（0012）發展為新盤。

田生集團區永華。（田生集團網站圖片）

綜合近年恒基所興建的納米盤，當中包括大角咀舊樓收購重建目利奧坊系列，提供不少開則細單位，當中最新推出的一期為利奧坊．首隅，涉及234伙，戶型涵蓋一至三房間隔，實用面積由214至544平方呎。當中最細單位為5樓E室，實用面積214平方呎，屬一房間隔，外連57平方呎平台。

大角咀舊樓收購重建目利奧坊。

北角尚譽全盤98%為開放式納米樓

此外，單幢納米盤方面，於2018年入伙的單幢盤北角尚譽，全盤提供128伙，當中佔98%為開放式戶型，實用面積只有163至207平方呎；而2023年落成的單幢盤上環堅道Caine Hill，涉及187伙，戶型由開放式至2房間隔，開放式設67伙，佔約36%，實用面積介乎190至197方呎。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基（右）獲時任特首曾蔭權（左）頒發大紫荊勳章。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基對各間大學捐款不遺餘力。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基是愛國愛港的商人。(恒基提供圖片）