李兆基逝世｜睹父親伙計「偷金」　12歲自學鑄金術　攻地產創巨富

人稱「四叔」的恒地（0012）創辦人李兆基於今日﹙17日﹚黃昏逝世，終年97歲。據《福布斯》公布2025年度富豪榜，「四叔」身家升至292億美元（約2,277億港元），為本港第二大富豪。他早年曾「自爆」單是旗下公司派息，10多年之間便豪袋最少250億元股息，但自己花費卻不夠當中十分之一，財富因此像「滾雪球」一樣愈滾愈大。

上市王國總市值曾逾5000億

李兆基的上市王國業務廣泛，恒基系在香港共有6家上市公司，橫跨地產、零售、能源和交通等，在2019年四叔退任主席時，市值合計近5,500億元。不過，近年香港地產走下坡，截至今日（17日）收市，合計市值已減一半至約2,520億元，其中集團旗艦恒基地產市值1,111億元，另外還包括市值1,207億元的中華煤氣（0003）、市值123億元的港華燃氣（1083）、市值15億元的香港小輪（0050）、市值62億元的美麗華酒店（0071），以及市值2.9億元的恒基發展（0097）。

李兆基帶著1,000元隻身到香港，圖為初到香港的李兆基與親戚在淺水灣留影。（圖片取自李兆基網站）

6歲學做家族生意 自研鑄金術

李兆基有此成就就，其過人的生意頭腦在兒時已逐步建立。據梁鳳儀執筆的《李兆基博士傳記》所記述，出生於1928年，祖藉廣東順德的四叔，由於家中排行第四，故有「四叔」稱號，父親開設金舖和銀號，經營黃金和外幣買賣，四叔早在6歲便學做家族生意，後來，由於他想更了解鎔金打金的程序，無意中發現店裡的鑄金匠在鎔金時偷偷混入其他雜質，省下的金則中飽私囊。

由於鑄金這門手藝不是很多人精通，四叔擔憂一旦向父親告發，家族生意會後繼無人，於是決定自行鑽研黃金技術。到12歲之齡，李兆基便學懂了看金、化金、鎔金等技術，甚至出任金鋪掌櫃坐「第一把交椅」。1948年，李兆基隻身到香港發展，亦很快憑藉其金銀業的看家本領，賺取到第一桶金。

港人口膨脹 轉戰地產行業

在涉足地產生意之前，李兆基曾看準香港外銷市場，果斷借貸，讓他有充足資金在製造業和進出口貿易一展拳腳，這亦說明他一旦認定生意有發展潛力，會毫不猶豫全力出擊。

其後，因為香港人口激增，李兆基眼見政府興建首個廉租屋邨北角模範邨，市民反應熱烈，政府關注市民居住問題的步伐遠未能趕上民生的迫切需要，認定房屋就是香港最有需求的市場，於是聯同幾位商界朋友合資經營地產，正式進軍本港地產業務。

（左起）馮景禧、郭得勝與李兆基三人創立「新鴻基企業有限公司」。（圖片取自李兆基網站）

共同創立「新鴻基企業」

1963年，李兆基和郭得勝、馮景禧創立了「新鴻基企業」，公司的「基」字便是取自李兆基之名。1972年，新地（0016）上市後，四叔獲分派價值5,000萬元的資產。1975年，李兆基成立了恒基兆業有限公司，恒基兆業地產到1981年正式在香港上市。

90年代初，香港正值回歸潮，李兆基當時跟另外三大地產商聯手，投資興建現時的香港國際金融中心二期，如今成為中環以至香港的地標之一。在李兆基的多元化經營下，恒地陸續投資能源、酒店、交通等行業，而旗艦恒地至今已發展成一家具領導地位之地產發展商，業務遍及香港和內地。