李兆基去世｜經典金句：經濟未定，不宜早婚　曾說：我係冒牌股神

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基，今日（17日）與世長辭。他在2019年交棒予長子家傑及幼子家誠，留任董事繼續為集團服務。



香港經濟多年來有起有跌，不少人亦想了解向各大富豪想法，言談間取經，李兆基多年來的金句，亦為外界津津樂道。



「四叔」李兆基曾勉勵年輕人：「經濟未定，不宜早婚」。（資料圖片）

「恒指見4萬點，每年捐20億元」

我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善。 李兆基

數年前香港股市不斷高位攀升，「挑戰」不不可能的數字，李兆基曾許下承諾︰「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善。」2018年初，恒指突破3萬點，李兆基隨即與保良局簽訂備忘錄，以李兆基基金名義捐出1億元予保良局，善款將撥作保良局總局東翼重建工程，擴展社會服務。

其後再許下承諾：「恒指見4萬點，每年捐20億元」，但發言人稱李兆基就無對恒指見4萬點的時間表有所預測。

恒基地產創辦人李兆基對各間大學捐款不遺餘力。(恒基提供圖片）

此外，李兆基亦於2017年開設個人網頁，當中列出部分金句。當中透露，李兆基的格言是「聚散之道」，稱「搵錢要成功，使錢要成功」。所謂「使錢成功」，指的是多做公益事業，出錢、出力、出計劃，才能達到「使錢成功」。李兆基認為，古代商人師尊陶朱公「三聚三散」的聚散之道值得參仿傚。

搵錢要成功，使錢要成功 李兆基

李兆基（右2）的個人網頁2017年開通，展示不少珍貴照片，包括他與前國家領導人鄧小平（右5）合照。（李兆基網頁）

抨擊以小控大或AB股等制度：呃啲小股東，唔係咁啱

早些不少年輕人慨嘆「上車」、「向上爬」好難，李兆基稱青年人致富之道有四點：「刻若耐勞，勤奮勉力」、「經濟未定，不宜早婚」、「要有第一桶金，以錢賺錢」，以及「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。

他又分享指年輕時，他以事業第一、財富第二、健康第三、家庭第四，「現在的我，健康第一、家庭第二、事業第三、財富第四。」

2013年，李兆基出席一公開場合時抨擊以小控大或AB股等制度是「呃啲小股東，唔係咁啱」。

數年前不少人望能保留南生圍這片「清泉」，曾想作發展的李兆基亦形容說：

農地用來起樓的時機已經唔同咗，如元朗南生圍的地皮，搞咗20年，都搵唔到錢，係搵自己笨。 李兆基

恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）兩兄弟分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神。 李兆基

李兆基：我唔係股神 只是股民

2008年金融海嘯爆發，股市波動，對股票頗有研究的李兆基，雖有「香港畢菲特」之名，但亦損手，他當說時：「𠵱家水瓜打狗，唔見一截！」其後股市繼續下滑，他亦無奈說道：「我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神；『名牌股神』係畢菲特，我就算仿效佢都唔合格。」

恆基近年有「捐地」作慈善用途，李兆基亦說過，「成日話我捐地係有陰謀」，亦指不捐出市區地皮，原因是：「市區地好辛苦買返黎，點可以捐！」

李兆基（中）的幼子李家誠（左）迎娶模特兒徐子淇（右）成一時佳話，他曾說很喜歡這位新抱。（資料圖片）

李兆基幼子李家誠於2006年迎娶模特兒徐子淇為妻，現時已誕下兩子兩女。結婚初期，李兆基曾向外界表示「恨抱孫」，更說：「生得越多越好！」