反駁AI規模擴展速度放緩論　Nvidia黃仁勳稱整個世界都判斷錯誤

在2025年Nvidia（英偉達）GPU技術大會（GTC）的主題演講中，公司行政總裁黃仁勳談及人工智能（AI）的 「規模擴展法則」，認為在AI規模擴展速度正在放緩這一觀點上，幾乎 「整個世界都判斷錯誤」 。事實上得益於新出現的規模擴展方法和技術，AI的發展速度正比以往任何時候都要快。



他又指出需要注意的是，AI規模擴展方面的成功，對於公司向AI模型開發者和服務器提供商大量銷售圖形處理器（GPU）的業務而言，是極為關鍵的核心要素。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

亞馬遜等今年已購入360萬塊Blackwell AI晶片

他亦表示美國四大公有雲供應商﹕亞馬遜、微軟、Alphabet Inc.旗下谷歌和甲骨文，於去年購買了130萬塊公司前一代的Hopper AI晶片。2025年迄今，這一陣營已購買360萬塊Blackwell AI晶片，又預計2028年數據中心資本支出規模將突破1萬億美元。

談及新產品時，他表示下半年將過渡至Blackwell Ultra晶片，並正與台積電合作開發聯合封裝光網絡晶片，下半年將推出新版以太網晶片。下一次年度新推晶片將是Vera Rubin。下一次晶片升級將是Vera Rubin，距離現在還有一年時間。Rubin Ultra將於2027年的下半年推出。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

新一代產品Feynman架構3年後登場

在一個路線圖PPT中黃仁勳宣佈，Rubin之後的下一代命名Feynman，取自著名物理學家理查德・費曼。理查德・菲利普斯・費曼（Richard Phillips Feynman，1918 年 5 月 11 日 — 1988 年 2 月 15 日），美國理論物理學家，以對量子力學的路徑積分表述、量子電動力學、過冷液氦的超流性以及粒子物理學中部分子模型的研究聞名於世。因對量子電動力學的貢獻，費曼於 1965 年與朱利安・施温格及朝永振一郎共同獲得諾貝爾物理學獎。根據英偉達路線圖，Feynman架構將於2028年登場。

此外公司正式發布Dynamo，號稱是「AI 工廠的操作系統」。Dynamo是一個「分佈式推理服務庫」。本質上，它是一個針對用戶需求token而無法生產足夠token之間問題的開源解決方案。黃仁勳展示了一張關於推理的圖表，X軸顯示用戶每秒的Token數，Y軸顯示工廠每秒的Token數。在Dynamo、Grace Blackwell NVLink72超級晶片的加持下，Blackwell相比Hopper可實現25倍的性能提升。而在推理模型中，Blackwell的性能是Hopper的40倍。黃仁勳還打趣道，有了上述最新技術加持，搭建AI工廠的廠商「買得越多、省得越多」。