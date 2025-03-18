23萬港元的「機械獸耳魔法外星人」　擁Nvidia驅動3D臉、生成式AI

「盤腿」的機械人見過不少：履帶、兩輪、四輪、四條腿、兩條腿……盤「臉+人設」的，還真是頭回見。它不僅連續兩年成為CES消費電子展最受歡迎的AI機械人，更讓輝達CEO黃仁勳在Keynote上留白數秒。它叫Mirokaï 。



嚴格說來，它們是Mirokaï族人——一個距離地球數百萬光年的外星人族群，擁有先進的魔法和技術。為了讓地球人活得輕鬆快樂，礙於無法親臨現場，一對Mirokaï姐弟決定將意識投射到地球上，透過機械人身體與我們相遇。男孩叫Miroki，女孩叫Miroka，長着一張精緻的3D臉。

Mirokaï機械外星人（IG@enchanted.tools）

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別小看這張臉——人設、動畫建模全由法國知名動畫公司Gaumont操刀，外加輝達GPU即時渲染。各種表情就像放電影一樣，被打到一層「毛玻璃」上，呈現出懸浮在空中的全息效果。配上一對狐狸耳朵，真有點像索尼出品的電子遊戲《Ratchet & Clank: Rift Apart》裏的主角。‍‍

為了順利和人類幼崽交上朋友，Mirokaï的外形也經過了精心設計：身高1.30米，可以和10歲左右兒童對視，避免成人尺寸帶來的壓迫感；體重30公斤，和小學生體重差不多，結構緊湊，不會太佔地兒。

大費周章安排「人設」也是為了解決基本的信任問題。人類很難信任機器，如果給它們一個靈魂、一個角色、一個故事，一切就會不同。你揮手，Mirokaï也會揮手回應；你伸出拳頭，Mirokaï就會與你碰拳。幹活時，它的耳朵會耷拉；你叫住它，下命令時，它會豎起一隻或兩隻耳朵，聽你說話。所有這些細節設計，都讓Mirokaï多了一些其他人形機械人沒有的生趣。

作為售價3萬美元（約23萬港元）的社交機械人，它可不是只會賣萌，大客戶都是被它實際工作能力「圈粉」的人。在一些法國大醫院，僅僅是為了給病患取藥、送藥，護士每天就要狂走N公里。現在只用告訴Mirokaï 3號牀A先生，10點送降壓藥，12點回收托盤，它就可以完全代勞。在一些美國兒童醫院、牙科診所，Mirokaï更是團寵擔當，雖然不能幫忙拔牙，但哄娃技能MAX。

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Mirokaï也集成了生成式人工智能，主要是用來即時感知、理解周圍環境和人臉，實現自適應操作，無需針對每種情況進行手動編程。Mirokaï手部經過獨特設計，採用了可對生拇指設計，拇指可以能夠輕鬆碰到其他手指指尖，實現基本抓握，但也只能抓握熟悉的工具：一種特殊的手柄。手柄可以固定到需要機械人舉起、運輸的對象上，適配很多常見物品，比如手推車、工具箱、托盤。這種極簡設計使 Mirokaï 的抓取成功率達到97%，遠高於市場標準（約60%），還省去了為千差萬別任務場景開發專門抓手的麻煩。通常，會有一個智能標籤位於托盤中，另一個智能標籤會被放置目的地，這樣，機械人就能根據兩個智能標籤的位置準確地知道應該將什麼東西帶到什麼地方。

Mirokaï的運動系統也很有特色——是一個由三個馬達驅動的球，可以360度滾動，也就是說，它可以朝任何方向移動。如果它擋了你的路，只需輕輕一推，它就會自動滾開。除了醫院跑腿，酒店、餐廳送餐、機場導航、商場帶路，Mirokaï都可以勝任。就連法國國家訊息與自動化研究院（INRIA）都搶着合作，採購Mirokaï 用於開發交互式移動機械手。

要知道，Mirokaï 算得上初代網紅人形機械人NAO和Pepper的「嫡長子」，也是出自法國機械人專家Jérôme Monceaux之手。這一次，Jérôme Monceaux打造Mirokaï的新公司叫Enchanted Tools。因為不夠「有用」，NAO、Pepper並沒能成為人們日常生活的一部分，所以，Mirokaï是帶着家族使命來的——要做既可愛又實用的打工人！這也是為什麼除了扮演一個擁有身體的高級版語音助手，它還具有基本工作能力。

3萬美元的售價可不便宜，但Mirokaï已經賣出了幾十台，今年產能衝刺200台！想擁有這個會碰拳的萌物？估還得拼手速。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】