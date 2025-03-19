濰柴動力(2338)受惠環保及可持續發展需求　股價有望續升｜彭偉新

濰柴動力（2338）是一家內地領先的發動機和重型卡車製造商，主要業務涵蓋重型卡車引擎、商用車輛及汽車零部件。短期內，濰柴動力將受益於國內重型卡車市場的政策支持，預計在2025年銷售額將增長超過10%。中期來看，隨著內地數據中心建設需求的增長，公司的大型發動機業務將迎來銷售量、價格和利潤的上升，尤其是在電力備援和大型機械設備中。此外，濰柴在新能源汽車領域的布局將增強其在新經濟供應鏈中的地位。長期而言，公司在技術優勢和生產能力的提升，特別是在氫能和自動化技術方面，將進一步推動業務增長的機會。



集團所處的行業正處於溫和上升周期，重型卡車市場預計在2025年受政策支持將實現超過10%的增長。隨著數據中心和人工智能基礎設施需求的增加，發動機市場預期中長期將穩定增長。集團的營運成本受到原材料價格波動及生產效率的影響，隨著市場競爭加劇，價格壓力亦增大，影響毛利率。市場預期集團2024年全年收入為2,193億元人民幣，按年上升2.5%；每股盈利預計為1.32元人民幣，同比上升40.9%，以現價計算，預測市盈率為10.8倍。至於2025年的全年每股盈利預計將按年上升16.6%至1.54元人民幣，預測市盈率回落至9.3倍水平；以現價計算，市賬率為1.53倍，估值不算太高。

濰柴動力上個交易日以16.32港元收市，全日上升0.02港元或0.12%。集團過去5年的平均Beta值為1.08，系統性風險稍高於大市。52周最高位曾見17.5港元，最低位則曾見10.6港元，股價於過去52周累計上升6.54%。由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數。以現價計，濰柴動力的股價較50天線高出15.74%；另外，現價亦較200天線高出28.96%。整體表現仍然優於中線及長線走勢，不排除在上升動力持續下，有望進一步上升。

濰柴動力(02338)於去年10月22日至今年3月18日期間的資金流狀況。（圖１）

濰柴動力於去年10月22日至今年3月18日期間的股價共錄得1.34%的跌幅，期間共錄得20億港元的資金流入，其中大戶佔13.08億港元，而散戶則佔6.92億港元（見圖1）。同一期間，大戶投資者的持倉比率最高曾升至21.14%；最低則跌至-1.52%，截至3月18日當日為7.05%。這反映出大戶投資者看好濰柴動力的前景，並持續在市場上加注，進一步促進股價向好。現時市場上仍有17位分析師對濰柴動力進行調研，目標價範圍由13港元至21港元，目標價的中位數為18.19港元，仍較現價有11.5%的上升空間。

濰柴動力股價於去年10月升至15.80港元見頂後，便持續回落，最低跌至去年11月的低位10.60港元後反彈，股價由低位逐步回升，已於上周成功重返15.80港元以上，更一度升至16.84港元後回調。不過，股價未有失守15.80港元，成功作出後抽走勢，預期股價仍有進一步上升的動力。特別是9天RSI已重返66水平，一旦升破70，相信將觸發進一步的反彈。以以前跌浪總跌幅的1.618倍作為上升目標，股價有望上望19.00港元。投資者可以在回調至16.00港元水平買入，目標上望19.00港元；若失守15.38港元則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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