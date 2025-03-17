速騰聚創(2498)將受惠車載及機器人激光雷達需求激增｜彭偉新

速騰聚創專注於激光雷達技術的開發，業務涵蓋車載激光雷達和機器人激光雷達產品。集團已與超過290家汽車製造商及供應商建立合作關係，提供精密的感知解決方案，應用於自動駕駛、物流和工業等多個領域。隨著智能駕駛技術的推廣和機器人市場的興起，集團已積極擴展其產品線，以應對快速增長的市場需求。集團之所以能突圍而出，主要是基於芯片驅動的技術，結合人工智能感知軟件，為客戶提供更全面的解決方案。隨著智能駕駛平權的推進，預計將有更多中低價位車型裝配激光雷達，促進需求增長。集團目前的主要客戶如比亞迪及小鵬，已表示會提供配備車載激光雷達的電動汽車自動駕駛系統，這將成為推動速騰聚創的短期動力。從長期來看，機器人市場的快速成長和新產品的推出將為集團開拓第二條增長曲線。



市場預期到2030年，全球用於車載及機器人的激光雷達將錄得顯著增長，市場規模有望達到約400億美元。隨著自動駕駛技術的成熟及智能機器人應用的擴展，對高精度感知系統的需求持續上升。特別是在智能交通、物流及工業自動化領域，激光雷達將成為關鍵技術。全球多家汽車製造商及科技公司正積極投入資源以研發更高效、成本更低的激光雷達產品，推動市場競爭。同時，政策支持和基礎設施建設也將進一步促進市場的發展，因此，集團相信可以憑藉相關技術迎來豐厚的商機。

目前，集團的車載激光雷達在全球市場的份額約為25%-30%。已與超過290家汽車廠合作，並於2024年的激光雷達出貨量預計超過54萬台。創新產品如MX固態激光雷達在機器人激光雷達市場中排名第一，自研芯片技術提升競爭優勢，並令毛利率持續改善。此外，預計今年隨著高階智能駕駛技術的普及，激光雷達的市場滲透率將顯著提高，尤其是在中低價位車型中。由於市場集中度逐漸提升，前四大廠商合計市佔率接近100%。預期集團2025年在車載激光雷達市場的市佔率約為33.5%。

速騰聚創（2498.HK）於去年10月18日至今年3月15日期間的股價共錄得158.32%的升幅，期間共錄得16.01億港元的資金流入。（資料圖片）

速騰聚創上周五以45港元收市，全日上升0.7港元或1.58%。集團過去5年的平均Beta值為--，系統性風險高於大市。52周最高位曾見137.5港元，而最低位則曾見10.82港元，股價於過去52周累計上升26.4%，表現跑贏標普500指數16.89%。以現價45港元計，速騰聚創的股價較50天線高出20.32%；另外，現價亦較200天線高出60.04%。速騰聚創（2498.HK）於去年10月18日至今年3月15日期間的股價共錄得158.32%的升幅，期間共錄得16.01億港元的資金流入，其中大戶佔11.99億港元，而散戶佔3.96億港元。投資者可以在股價回落至43港元水平時買入，上望之前的頂部53.50港元；若股價回落至39.00港元，即失守自15.50港元開始形成的升浪總升幅38.2%回調目標，則應先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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