中國鐵塔(0788)將受惠邊緣計算需求　而推動租賃業務增長｜彭偉新

中國鐵塔主營業務為提供通信基礎設施服務，擁有約210萬個無線通信塔和超過90萬個能源設施，支持5G和邊緣計算需求。集團是全球最大的通信基礎設施服務商，擁有約210萬個站點資源，並提供無線通信塔及相關能源服務。短期內，集團可以繼續受惠於5G基站建設及AI應用的興起，邊緣計算需求將推動租賃業務增長。另外，以中期發展來說，隨著集團加速數據機房轉型及超大規模分布式算力池的建立，將進一步提升運營效率和利潤率。而集團的主要亮點包括其獨特的資源禀賦，能夠支持「AI+」數字化轉型，並已與阿里巴巴等科技巨頭展開合作，拓展業務生態。



而隨著AI和邊緣計算的進一步融合，市場將持續擴大，集團擁有約210萬個站點資源，因此，市場發展將會為中國鐵塔帶來新的增長機會。中國鐵塔於昨日以 12.26 港元收市，全日上升 0.04 港元或 0.33%。集團過去5年的平均Beta值為 0.3，系統性風險低於大市，因此過去一段時間的走勢均落後於大市。52周最高位曾見 12.46 港元，而最低位則曾見 8.6港元，股價於過去52周累計上升 20.99%，股價表現與大市表現相若，以現價 12.26 港元計，中國鐵塔的股價較 50 天線高出 7.37%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.41%，反映短期股價表現較強。

投資者可以在12.20港元水平買入，上望13.50港元，暫時以11港元為止蝕水平。（資料圖片）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 18.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 12.8 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到4.59倍，而市賬率則為 0.9 倍。現價計算，估值不算太高。另外，中國鐵塔過去一年的派息比率為 66.8%，集團上一個財年暫時只派發中期股息0.119港元，市場預期集團去年全年每股派 0.53 元，相等於 4.34 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 3.16 厘為高。

中國鐵塔於去年9月30日至今年3月13日期間的股價共錄得19%的升幅，期間，共錄得16.81 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的10.56 億港元，而散戶則佔當中的6.28 億港元，反映大戶投資者仍然是主要追入中國鐵塔的資金。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.71%；而最低則跌至-18.56%，而到3月13日當日則為11.11%，反映出大戶投資者對中國鐵塔的前景抱有正面作用。市場對中國鐵塔的整體前景仍然較為正面，預期股價仍然可以向上追高位。現時市場給予中國鐵塔的目標價中位數為12.50港元，不過，近日在AI利好因素帶動大市向上後，券商的目標價主要集中在13.5港元水平，投資者可以在12.20港元水平買入，上望13.50港元，暫時以11港元為止蝕水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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