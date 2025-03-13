中石油(0857)續受惠天然氣業務　在市場價改革獲更高收入｜彭偉新

中國石油的主要業務包括石油勘探、開發及生產，佔總收入的比重約70%；天然氣業務佔比約20%；煉油及化工業務佔比約10%。在市場方面，中國內地市場佔總收入的80%以上，海外市場則佔約20%。整體業績表現穩定，尤其是受惠於國內能源需求增長穩定，以及近年國際油價波動幅度較大，令到上油業務會受惠國際油價上升。不過，由於過去幾年在工資及各設備的更換成本上升，面臨開採及生產成本上升及政策帶來的風險的挑戰，尤其是近年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯受到國際社會的制裁下，中石油從俄羅斯取得的原油及天然氣折扣可能會出現不確定性，令到原材料的入口價格有機會上升，對業務的毛利率會做成壓力。



不過，集團在天然氣業務上仍然可以持續受益於價格改革及市場化趨勢，特別是在2025-26年合同中，管制氣的比例降低至60%，浮動氣上升至7%。而中短期內，集團將因美國液化天然氣（LNG）會徵收15%關稅而減少競爭壓力，助力集團所提供的天然氣氣價上漲，市場預計可以為集團利潤提升約2-3%。而對集團長遠有利的因素主要是內地政府對能源安全的重視將推動天然氣需求年增長率達8-9%，亦有助中國石油可以進一步擴大市場份額，利好集團在天然氣業務上的表現。

市場預期中石油即將在3月31日公佈的2024年全年業務，總營業額只有3.05萬億元人民幣，只有低單位數的增長幅度。

雖然市場對俄羅斯被國際社會制裁對中國石油所帶來的影響仍然存有不確定性，不過，市場上仍然有對中石油進行調研分析師共有17位，目標價由4.00港元至10港元之間，以分析師的目標價中位數7.85港元計算，現價仍然有34%的上升空間。另外，若困以15個財務模型去計算中石油的合理價值，合理值中位數更達到8.00港元，以現價計算更仍然奝137%的上望空間。

市場預期中石油即將在3月31日公佈的2024年全年業務，總營業額只有3.05萬億元人民幣，只有低單位數的增長幅度。而每股盈利預期會有0.90元人民幣，按年上升2.5%，而預測市盈率為6.1倍，至於2025年全年收入預期會有2.97萬億人民幣，按年要下跌2.4%，至於2025年的每股盈利為0.86元人民幣，同樣錄得低單位數的下跌。若果中石油自去年7月由高位8.60港元開始形成下跌走勢後，股價持續形成一浪低於一浪走勢，最低跌至去年9月初的5.34港元後，便由低位作出反彈，不過，股價仍未能企穩50天線之上，若果短期可以重返20天線以上，加上MACD有望形成牛差距後，會利好短期走勢。投資者可以在5.80港元水平買入，上望7.80港元，只要股價不跌穿去年9月至12月期間多次回落至低位5.40港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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