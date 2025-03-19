騰訊業績會｜續增資本開支投入AI　馬化騰親讚：Deepseek值得敬佩

騰訊（0700）放榜去年第四季及全年業績，第四季經調整溢利錄得553.1億元（人民幣‧下同），按年增30%勝預期。財報指，將增加年度股息32%至每股4.50港元，並計劃至少回購價值800億港元的股份，較上年的1,120億港元，回購步伐放緩。



業績電話會中，騰訊總裁劉熾平表示，2025年將進一步增加資本開支（Capex），去年第四季資本開支365.8億元，按年大增386%，全年則高達767.6億元，同樣倍升，相當於佔據收入的12%，其預計，2025年的資本開支，仍將佔據收入的低雙位數百分比。



上季大手購入GPU 相信可平衡股東回報同投資

在AI研發方面，財報形容稱，數月前重組了AI團隊，以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加了AI相關的資本開支。劉熾平解釋稱，第四季的資本開支增幅顯著，主要原因在於在該季度購買了更多的GPU，但第四季的數據是見及AI的需求井噴，但並不是一個平均值，因此並不可簡單乘以4，估算全年的表現。

儘管本年度公司將回購目標，從去年的千億縮至800億港元，但去年超額完成回購任務，且今次增派末期息，因此料股東回報規模相若。

其續指，今次縮減回購目標是增添了更多的靈活度，但總體認為公司擁有強勁的現金流，整體的投資組合也是相當有實力，可以同時支持未來的AI投資和當期的股東回報，因此計劃2025年續增資本開支。

依據財報顯示，截至去年底，公司現金淨額為768億元；去年第四季產生的自由現金流為45億元，主要為經營活動所產生的現金流量淨額540億元，被支持AI項目發展所涉及的資本開支390億元等所抵銷。

騰訊（0700）放榜去年第四季及全年業績，第四季經調整溢利錄得553.1億元（人民幣‧下同），按年增30%勝預期。

馬化騰讚Deepseek值得敬佩

對於AI的具體應用，劉熾平形容稱，2024年AI雲收入增長，按年差不多翻倍，而對於外部客戶的GPU供應受到限制，限制了雲服務的增長，相信伴隨加大GPU的採購力度，將加速雲服務業務的總體增長。此外其舉例稱，AI目前已經應用在廣告投放，戰鬥遊戲匹配等。

而公司行政總裁馬化騰日前出席民企座談會，問及是否與Deepseek創始人梁文鋒有所溝通，馬化騰回應指出，業界都有很多的交流，敬佩市場出現的一家獨立的、真正開源的、自由的公司，且公開深度思考，形容這是非常偉大的一件事。

不過AI發展仍處早期，就像從前電網和電廠的建立是最早期，電影、電視、電腦才是後期的生態，各行各業都會發生變化。他舉例，公司各項業務一直保持「雙核技術」，如遊戲發展以自研及代理模式，相輔相成，相信未來小程序等均存在新發展機會。

同時對於騰訊接入Deepseek，屬長期戰略，亦或短期過渡的疑問，騰訊回應指，騰訊自身的模型不太可能在每項業務中，都獨佔鰲頭，因此接入外部平台，相信是在擁抱行業，但也會對自身的模型進行開源，要允許用戶獲得更好的體驗。

Deepseek。（Reuters）

冀合作機械人廠商非取代硬件 微信小店GMV健康增長

此外，對於內地今年機械人的爆紅，馬化騰表示，騰訊機械人建設在調整賽道，仍然聚焦雲服務和大數據，希望成為所有機器人廠商的合作夥伴，而不是取而代之做硬件，這也與公司利用雲和AI的賦能的戰略是一致的。

另外，在微信生態的建設中，騰訊表示，微信小店引發關注，吸引不少用戶嘗試，引來好的口碑。藉助社交的生態渠道，尤其是送禮等新功能，具有良好的產品效應和傳播，填寫新的用戶地址，就仿佛填寫新的銀行賬戶，幫助微信電商成功交易，微信小店的GMV在非常健康的增長當中。