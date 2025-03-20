長和今公布業績　售巴拿馬碼頭進展成焦點　期權交易創8年新高

長和（0001）將於今日公布全年業績。早前公司宣布將中港以外碼頭業務80%權益，以142億美元向由美資基金貝萊德牽頭的財團出售，另從和記港口收回50億美元貸款，交易讓公司最多可以取回190億美元現金。由於近期有傳媒接連刊登對交易的評論文章，獲得港澳辦及中聯辦轉載，因此市場對於交易進展相當關注。《彭博》報道投資者對長和期權的押注更是創下8年新高，又出市場人士正期待在業績公告內，會否就交易提供更多訊息。



報道又指目前市場上未平倉的長和期權合同95,000份，好淡倉數目相若。雖然市場人士對北京政府可能對交易進行審查感到憂慮，導致股價回落，但是在3月內長和股價仍累計18%升幅，為2020年11月以來表現最佳。

報道引述彭博分析師指出，在長和即將公布的業績內，市場人士對前述交易﹑如何回饋股東，以及會否尚有其他併購活動等消息最感興趣。同時內地會否對出售中港以外碼頭業務交易進行審查，以及餘下碼頭業務發展策略亦為關注重點。