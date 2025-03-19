長和巴拿馬碼頭　湯家驊：國安介入必捱批　他人錯不等同自己也錯

長和擬出售巴拿馬港口資產事件，港澳辦和中聯辦先後轉載文章質疑有否考慮國家利益。行政長官李家超早前表示特區政府會依法依規處理，沒回應會否引用國安法。行政會議成員、資深大律師湯家驊今天（19日）表示，若特區政府因應國安理由介入，肯定會引來鋪天蓋地的批評和抹黑，他形容「他人錯不等同自己也錯」，香港處事一向公正及依法，這便是中國與英美之分別。



湯家驊在社交網站發文回應長和賣碼頭。

湯家驊：國安理由介入必捱批 他人錯不等同自己也錯

湯家驊在社交網站發文表示，英國2021年已通過國安投資法管制對外及外資在本土投資，而美國最近亦通過禁止美國企業投資中國及中國企業投資美國，形容這些限制傳媒及國際間「哼也沒人哼一聲」。

若特區政府因應國安理由介入肯定會引來鋪天蓋地的批評和抹黑；但他人錯不等同自己也錯，我們處事一向公正及依法，這便是中國與英美之分別。 行政會議成員、資深大律師湯家驊

湯家驊：人要飲水思源 是否只唯利是圖不顧國家利益

不過，湯家驊表示，從其他角度而言，若出售巴拿馬運河會給予他國機會進一步握殺國家國際航運利益，身為特區企業便要小心考慮出售是否符合國家利益。

人要飲水思源，你在香港立業成功，是否所有交易只重唯利是圖，不需顧及國家利益？ 行政會議成員、資深大律師湯家驊

湯家驊。（湯家驊Fb）

行政長官李家超昨日（18日）出席行政會議前首次回應長和賣碼頭。（鄭子峰攝）

李家超：依法依規處理 無回應引用國安法

港澳辦和中聯辦先後轉載文章質疑長和擬出售港口資產有否考慮國家利益，行政長官李家超昨日（18日）出席行政會議前首次回應事件，他表示對事件有三點看法，當中包括特區政府一貫要求外國政府為本港企業提供公平、公正環境，反對使用脅迫和打壓，及交易必須符合法律和規則的要求，特區政府會依法依規處理。

長和公布的交易內容，並不涉及內地和本港港口資產。當被問及政府將如何依法依規處理相關交易，是否包括引用國安法時，他只重申其三點看法。記者再追特區政府將如何依法依規處理，他則再重申政府會依法依規處理。