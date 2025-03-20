美股｜ 道指早段先跌後回升 最新漲逾200點
撰文：蕭通
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聯儲局前一天維持利率不變，但警告經濟不確定性增加。美股周四（3月20日）早段先跌後回升，道指在跌逾200點後反彈，現暫升逾200點。
截至本港晚上10時54分，道指報42,208點，升243點或0.58%；納指最新報17,873點，升123點或0.69%；標普500指數報5,704點，升29點或0.52%。
新領失業救濟人數少於預期 油價漲逾1%
數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周增加2,000，增至22.3萬人，少於市場預期的22.4萬人。
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報67.85美元，升67.85美元或 1.40%；倫敦布蘭特期油每桶報71.75美元，升0.97美元或1.37%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,238.04美元、24小時內升逾2%。
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