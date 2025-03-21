美股｜道指低收11點 中概股指挫3.84% 阿里跌逾4%
撰文：蕭通
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市場憂慮美國經濟前景，及受聯儲局前一天對關稅的評論影響，美股周四（3月20日）波動，道指在最多跌269點後，曾反升最多285點，但至收市跌11點。
恒指夜期低水155點
道指收市報41,953.32點，跌11.31點或0.03%；納指收報17,691.63點，跌59.16點或0.33%；標普500指數收報5,662.89點，跌12.40點或0.22%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌3..84%。其中，阿里巴巴跌4.38%、京東挫4.13%。
恒指夜市期指收報24,065點，跌128點，較恒指收市24,219點，低水155點，成交21,128張
Nvidia升逾0.8%
重磅股漲跌不一。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升0.86%；Tesla漲0.17%。蘋果股價則跌0.53%、Amazon跌0.30%、微軟挫0.25%。
顧問公司埃森哲（Accenture）下跌7.29%，此前該公司表示，特朗普政府削減聯邦支出，導致該公司有新合約被延遲和取消。
美元指數上揚 油價升逾1.6% 現貨金價曾再破頂
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（3月20日）在匯市尾市報103.84， 升0.41%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.81 ，升0.05 %。
國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報68.26美元，升1.10美元或 1.64%。倫敦布蘭特期油收報72.00美元，升1.22美元或1.72 %
金價變動不大 。現貨黃金每盎司最新報3,045.26美元，跌0.07%；日內最高升至3,057.36美元再破頂。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報84,252.30美元、24小時內跌逾1%。
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