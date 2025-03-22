小米「造神」雷軍　官方屬意民企最佳代言　點解揀佢?｜財經解密

小米（1810）本周祭出「史上最強年報」，不過比公司更受關注的，還是創始人雷軍，從穿衣打扮，到言行舉止，都會緊抓市場眼球。讀書時「追星」，家長總要叮囑，千萬不要沉迷，而內地近來卻一反常態，好似默許網民狂熱追捧雷軍，甚至暗中助力，打造偶像級個人IP。



雷軍從早先在馬雲、馬化騰的光環下名不見經傳，到變身舉手投足都備受關注的「男一號」。這場官方有份的互聯網「造神」，為什麼偏揀中雷軍，難道僅僅是因為一架爆火的小米汽車？遠沒有這麼簡單！



座談會政策轉向 科企「捱出頭」

先由內地民企「跌落神壇」講起。前幾年民企生存環境只算「麻麻地」，除卻宏觀經濟低迷，民間講得最多的就是「國進民退」等潛規則，反壟斷、防沉迷等監管要求一度收緊。

不過國家主席習近平時隔6年，上月再次罕有主持召開民企座談會，明言民營經濟發展「前景廣闊、大有可為」。大摩、高盛等外資大行一致分析評價為，標誌著政策大轉向，從整頓變成提振，即令科企從「打入冷宮」變咗「掌上明珠」，民企守得雲開見月明。

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信，近來接受外電訪問時仍指出，外界還是低估了這場座談會的重要性。咁座談會的重要性究竟在哪裡？

官媒《證券時報》其實已經打咗「開口牌」，就是「含科量」。座談針對民企，但細看「座上賓」，坐在第一排的代表盡數是科企大佬，內地支持科技發展的決心不言而喻。

天時加地利 北京建廠近水樓台

既然撐科技，總要先立榜樣，就似精挑細選男主角，《葉問》的甄子丹，《無間道》的劉德華，今次的民企「男一號」就非雷軍莫屬，正是因其背景恰到好處。

科技公司，其實也不盡然相同，就如港股兩大龍頭，騰訊（0700）和阿里，分別以遊戲和電商平台起家，屬於更注重代碼、軟件的互聯網公司。

而小米造手機、造家電、造車都屬於「真金白銀」造硬件的「硬科技」，需要起廠、請人、開店，可以說是從就業到消費，「一條龍」地幫助實體經濟，也更符合培養「新質生產力」的導向。小米業績會中，也明言目標是成為全球新一代硬核科技的引領者。

當然要「天時」，也要「地利」，相比「杭州幫」的阿里巴巴、Deepseek；「深圳幫」的騰訊、華為、比亞迪（1211）。座談會首排「座上賓」，來自北京的代表寥寥無幾，小米則是除網絡安全公司奇安信外，唯一將總部設於首都北京的代表，更似「親生仔」。

名校光環配合 親民自嘲得人心

當然，獲官方「默許」，也要自己爭氣、懂分寸。就似星爺《食神》中的台詞，「佢高傲，但係宅心人厚；佢低調，但係受萬人景仰」。早在2015年，有內地版Youtube之稱的B站上，雷軍唱歌的視頻就已一炮走紅。

不要誤會，不是雷軍親展示歌喉，而是當年其前往印度參加產品發佈會，大飆英文。怎奈口音過重，又多語法錯誤，惹來網民嘲笑。網民將其演講配以「洗腦」音樂。原創出一種叫「鬼畜」的惡搞視頻，至今B站播放已將近5千萬次。

不過雷軍就非但沒有動怒，反而落場自嘲，甚至買下歌曲版權放入小米鈴聲庫，並做出襯衫等產品，自嘲演講中最為人津津樂道的「Are you ok?」一句，「接地氣」的自我營銷手段，實在高明。

不過也切勿因此小瞧其「真才實學」，雷軍本科畢業於名校武漢大學，大學二年級時寫下的代碼，就已經被編新生教材，僅28歲時就成為金山軟件（3888）的CEO。

另一點也很重要的是，雷軍「守身如玉」，無坊間最惹人眼球的「桃色」八卦中，關於雷軍廣為流傳的版本是，雷軍的妻子正是其大學初戀。加上他本人身高一米八，年逾50歲仍然不禿頂，沒有啤酒肚。網民都話，這個才是「爽文男主」的劇本。

化身民企「代言人」 GDP「保5」生力軍

鎂光燈下的雷軍固然亮眼，但這場「造神」狂歡背後，他其實也只算得「代言人」，真正的「編導」大權仍在中國經濟。

兩會提出GDP維持增長5%的目標，由GDP增長公式可見，GDP=C（民間消費）+I（固定投資）+G（政府開支）+ NX（淨出口），即是消費、投資、政府開支及淨出口的總和，舊年得以「保5」，市場認為多得出口貢獻之功。

而今年關稅陰霾籠罩，市場對出口轉弱早有預期，那麼就需消費、投資等合作「發力」撐經濟。力挺民企，企業就可以順理成章增加設備、廠房投入，等於大大增加I（投資）項目的貢獻。兼以出招刺激消費，這兩項就有望成為，促成GDP達標的「生力軍」。

央視鏡頭藏偏愛 新增長故事民企「打頭陣」

都說「魔鬼藏在細節」，民企座談會的鏡頭語言，同樣有玄機。央視1台黃金時段的新聞聯播中，僅有6位企業家，因為現場發言而有幸擁有單人鏡頭，合計只有珍貴的25秒。

鏡頭中出現的分別是華為任正非、比亞迪王傳福、主打農業食品的新希望集團劉永好、韋爾半導體虞仁榮、「杭州六小龍」之一的宇樹機械人王興興，最後便是小米雷軍。

遠不止於此，今年兩會，慣例備受關注的「代表通道」集中採訪中，首場首位「亮相」的也正是雷軍。緊隨其後的，則是海爾智家（6690）主席周雲傑。

不難發現，能在央視有幸「solo」的民企老闆，大多從事實體製造業。一方面，內需市場還大有潛力，以手機為例，機構調查顯示，iPhone中國市佔率仍有約15%，排名都算前列。但如果華為、小米等國貨，可以搶食外國企業的「餅」，那麼不單能提升企業收入，還可以刺激消費。

另一邊廂，此類民企不乏出海「佼佼者」，例如去年上半年，海爾的雪櫃等製冷產品，在海外市場的零售量份額就高達22.9%。可見在軟件層層封鎖的當下，自主研發、生產、供應的民企，其實更有話語權。

畢竟即便有關稅打擊，但全球買家的心態總是追尋「平靚正」，因此中國經濟的新增長「大作」，或就需由這批被奉為「偶像」的民營企業家，先行站出「打頭陣」。