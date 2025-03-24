濱海投資(2886)財務成本優化增派股息　或成行業仿效對象｜彭偉新

濱海投資 (2886) 上周五收市後公佈了2024年全年業績，儘管去年內地面對經濟放緩及暖冬影響，集團仍然採取靈活經營策略，推動業務發展及市場拓展，使全年總銷氣量達到25.1億立方米，同比增長13%。其中，管道燃氣銷量為17.1億立方米，增長6.5%；管輸氣量達8.01億立方米，同比增長32%。不過，由於行業與整體經濟的相關度仍然極高，經濟增長仍然放緩，集團實現收入為61.98億港元，較2023年減少3%，另外，毛利為5.69億港元，下降了24%。儘管擁有人應佔溢利同比減少22%，只有2.00億港元，即每股基本收益約為14.6港仙，不過，集團仍然把每股股息維持在7.6港仙，派息比率由過去2年平均40.7%提高至52%。而且集團更公布派息指引，在2024年每股派息額0.076港元的基礎上，2025-2027年度每年擬以不低於10%提升每股派息額，對投資者更是十分利好消息。



雖然集團在收入回落的壓力下，整體毛利率及淨利率均受到影響，不過，整體營運數據仍然較強，尤其是集團仍然能在經濟表現呈現弱勢下，集團總銷氣量再創新高，突破25.15億立方，並在管道燃氣銷量錄得同比6.5%的增長；而管道輸氣量錄得32%的增長。另外，集團在去年8月推出以安全及品質為雙重目標的增值服務品牌「泰悅佳」，相信可以有助進一步為集團提升綜合實力及盈利能力，其增值服務四年複合年增長率42%，預期未來繼續提速增長。

集團過往資產負債率偏高，但最近明顯改善，按年下降3個百分點到70%。（資料圖片）

集團過往資產負債率偏高，但最近明顯改善，按年下降3個百分點到70%，其中借款總額按年減少15%至33.3億港元，令到財務成本開支由2023年的2.24億港元降至2.055億港元，降幅達到8.2%；在壓降融資成本方面集團亦付出不少努力，在聯儲局減息速度不如預期下，集團將美元貸款比例控制在約20%，並在去年簽訂的銀團貸款，美元融資利率下降25點子至SOFR+2.35%，令綜合成本按年下降20點子至5.3%。集團最新公告獲得3億元人民幣中期流動貸款，利率明顯低於一年期貸款市場報價利率(LPR)，按人行3月20日數據，1年期LPR為3.1%，即使以LPR利率計算，如果將這筆低息貸款全數替換較高息貸款，粗略估算利率成本最少能下降約3%，亦能有效降低1年以內到期貸款(佔整體貸款額32%)的資金壓力。集團更在2025年目標將進一步壓降融資成本2000萬元人民幣，有助集團長遠發展。

濱海投資於上周五以 1.18 港元收市，全日無變動。集團過去5年的平均Beta值為 0.22，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.44 港元，而最低位則曾見 0.86港元，以現價 1.18 港元計，濱海投資的股價較 50 天線高出 2.88%，另外，現價亦較 200 天線只高出 5.36%，因此，整體股價未有出現被過分推升的回調壓力。濱海投資剛過去的2024年度派息比率為 52%，而集團上個財年已派發 0.076 元的追蹤年股息，相等於 6.44 厘的年股息率，較過去 5 年平均股息率 5.32 厘為高。

雖然濱海投資剛公佈的2024年度業績相對其他科技行業在增長上未算太吸引，不過，集團的估值在行業中相信是長線投資的首選。首先，濱海投資的預測市盈率只有5.9倍，低於同業由6.6倍至10.5倍的預測市盈率；另外，股息收益率方面，濱海投資的股息率達到6.4%，均高於其他4家同業由0%至5.9%的股息率，加上集團過去5年的平均Beta值只有0.22倍，代表在股市波動期間濱海投資者股價波幅仍然相對較低，非常適合大部份以收息作為主要回報的投資者。由於內地燃氣行業暫時仍處於低增長期，部份專注投資能源板塊的資金為了要鎖定較高的穩定回報率，會以濱海投資為他們的投資標的股。

濱海投資股價於2023年在升抵1.76港元水平見主要阻力後持續回落，更於去年跌返低位見0.86港元後開始作出反彈，不過多次收復整個回調總跌幅的38.2%水平後，均見回調，上周股價再度升抵該阻力位1.20港元後，在港股回調下相信暫時未能作出突破，投資者可以等股價再返回1.15港元才買入，股價有望逐步上升，若以整個跌浪總跌幅的61.8%作為目標，股價上望1.42港元，只要未有失守1.04港元，毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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