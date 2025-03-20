AI技術推廣及市場需求回暖　聯想集團(0992)股價再試高位｜彭偉新

聯想集團是一家全球領先的IT科技企業，專注於個人電腦、智能設備、數據中心及AI解決方案的研發和生產。集團始終以創新技術和用戶需求為核心，提供高性能的產品和服務，以滿足不同行業的需求。在中短期內，聯想將受益於全球對智能設備和AI應用的需求增長，尤其是在遠程工作和學習的趨勢下，消費者對高效能PC和智能手機的需求持續增加。此外，企業數字化轉型的加速也為其基礎設施方案業務帶來機遇。



從長期來看，聯想在AI技術的深度應用及智能設備生態系統的建設將成為增長的主要推動力。隨著5G和IoT技術的普及，聯想的產品將更加智能化，進一步提升市場競爭力。集團的主要亮點包括在全球市場擁有良好的品牌形象，消費者信賴度高，特別是聯想更是全球多國政府及教育機構的IT供應商。此外，在AI和智能設備領域的持續投入，推動產品升級和市場擴展，並涵蓋PC、手機、伺服器等多個領域，降低單一市場風險。加上積極拓展海外市場，提高市場佔有率。

聯想集團(00992)於去年10月23日至今年3月19日期間的資金流狀況。（圖１）

聯想的PC出貨量在2025年預計將實現中至高單位數的增長，市場需求將因Windows 10的終止服務而加速。公司強調高端和商業型PC的需求增長，這將有助於提升其市場佔有率。另外，基礎設施解決方案部門的營收在2025年預計將持續增長，並首次實現盈利，主要受到雲服務提供商業務的強勁推動。市場預期集團2025年營收為67.4億美元，較2024年增長約18.6%。2026年和2027年的預測營收分別為74.1億美元和78.5億美元。至於2025年預計淨利潤為15.3億美元，同比增長51.4%。隨著AI PC的推廣和ISG的利潤改善，未來幾年預測淨利潤將持續增長。

集團於去年10月23日至今年3月19日期間的股價共錄得1.99%的跌幅，期間共錄得38.1億港元的資金流入，其中大戶佔34.41億港元，而散戶則佔3.68億港元。期間，大戶投資者的持倉比率最高曾升至13.27%；而最低則跌至-7.13%，截至3月19日當日為5.44%。這反映出大戶資金動力正在改善，有助於推動聯想的股價上升。根據目前市場上分析師的目標價範圍由11.80港元到16.90港元，中位數為14.45港元。以昨日收市價計算，仍然有20%的上升空間。投資者可以在12.00港元以下買入，目標上望前高13.60港元，只要股價能穩定在3月14日的低位11.26港元以上，則毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。