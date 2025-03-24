小米據報以先舊後新配股　最多籌412億元　配股價折讓最多7.3%

小米（1810）或再次配股。據《彭博》引述獲得的交易條款報道，小米欲舊後新方式，配股集資高達53億美元（約412億港元），配售7.5億股，每股價每股52.8元至54.6元，較今日收市的57元，折讓約4.2%至7.3%。



報道指出中金及高盛為安排行。

小米上周公布截至去年底止第4季業績。上季經調整純利錄得83.2億元（人民幣，下同），按年升69.4%；季度收入1,090.1億元，按年升48.8%。計及全年，經調整純利272.3億元，按年升41.3%；總收入就為3659.1億元，按年升35.0%。

小米雷軍

雷軍稱2024年業績為公司史上最強年報

當時創始人雷軍形容其為「史上最強年報」，財報公佈前就率先透露，上調今年汽車交付目標至35萬輛。公司總裁盧偉冰於業績會中表示，汽車的爆火助力小米新零售生態，預計2027年部署小米汽車出海。

盧偉冰坦言小米汽車的交付在行業是創下記錄的，交付的壓力同樣很大，2024年交付新車13.6萬輛，SU7 Ultra3天鎖單1萬輛，相當於提前完成全年目標。

財報顯示，第四季智能電動汽車收入人民幣163億元，分部經調整淨虧損人民幣7億元。計及全年，汽車業務就虧損62億元，相當於單架車虧損4.5萬元。

小米SU7 Ultra於紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄。（資料圖片）

2027年為小米汽車出海元年

在出海計劃方面，盧偉冰指出，目標2027年是汽車出海的元年，目前還有非常多的準備工作需要完成。其續指，在過去5個月，小米汽車每月穩定交付超過2萬輛，故而要先在中國市場立足，企穩頭部地位。

他解釋稱，汽車的爆火，對於小米的新零售模式大有幫助，得益於人流紅利，物業更願意給予小米核心黃金地段。盧偉冰舉例稱，傳統春節總是汽車行業的淡季，但正由於小米汽汽車在哪裡，哪裡就是流量，反而助力春節期間銷售，相信這個效應還有很大的紅利。