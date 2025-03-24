美股｜關稅傳縮水　道指早段升逾500點　 納指飆2%　Tesla漲一成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）傳將縮小4月2日實施的對等關稅範圍，美股周一（3月24日）造好，道指暫升逾500點。 其中，上周五漲逾5%的Tesla，周一早段最多漲逾10%，目前升9.27%。



圖為2025年3月20日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報42,524點，升539點或1.29 %；納指最新報18,153點，升369點或2.08%；標普500指數報5,758點，升91點或1.61%。

油價及Bitcoin價格上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶報69.07美元，升0.79美元或1.16%；倫敦布蘭特期油每桶報72.27美元，升0.66美元或0.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,208.60美元、24小時內升逾2%。