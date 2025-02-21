永明推強積金收益基金　自訂長糧每月最少可提1000元

Sun Life永明宣布，推出新的成份基金永明強積金收益基金，旨在提供穩定派息，並透過自動再投資持續滾存資本，協助強積金成員在退休前累積儲備，隨着永明強積金收益基金的推出，Sun Life永明的強積金成份基金將由18隻增加至19隻，為強積金成員提供更多元化的選擇，滿足不同的投資偏好及需求。



永明強積金收益基金透過投資於混合資產，包括環球定息證券、環球股票和房地產投資信託基金等，致力尋求為投資者提供中至長期的穩定收益及資本增長，並根據記錄日強積金成員的年齡，自動再投資於永明強積金收益基金或永明強積金保守基金。

為配合新基金，Sun Life 永明同步推出新的常行提取指示服務，當合資格強積金成員屆滿65 歲退休年齡或 60 歲提早退休年齡時，可選擇設置常行指示，按月、按季或按年提取其於永明強積金保守基金下累算權益，最低提取金額為1,000元。

強積金制度在港實施已超過24年。（資料圖片）

香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，強積金制度自成立以來已經24年，愈來愈多強積金成員步人退休年齡，作為全球最長壽的地區之一，香港打工仔需要更全面的退休規劃。

Sun Life永明人壽及健康業務總經理楊娟表示，深知每位客戶的退休需求各不相同，因此不斷創新，推出多元化的退休規劃產品和服務，包括去年推出的保單逆按及安老按揭轉介服務，為客戶提供穩定現金流的新選擇。今年，該公司將進一步擴展產品線，全面覆蓋客戶在退休規劃中的各項需求。