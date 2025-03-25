中國神華(1088)受惠高派息率　績後股價續反彈可試35.8元｜彭偉新

中國神華是內地最大的煤炭生產商，業務涵蓋煤炭、生產電力、鐵路和港口等領域。在短期內，穩定的煤炭需求和有效的成本控制將促進收益增長。根據預測，至2025年商業煤產量預計將增長至3.348億噸，電力發電量也將提高5.3%，這將有助於提升整體業務表現。從長期來看，中央對清潔能源的支持及環保政策的推動，將為集團帶來進一步的機遇。



集團上周公佈了2024年全年業績，總收入達到3,383.7億元人民幣，歸屬於股東的利潤為624.2億元人民幣，分別按年下降1.4%及3.4%。基本每股盈利為3.142元人民幣，每股股息為2.26元人民幣，與2023年持平。集團收入及盈利的下跌，主要受到平均煤炭銷售價格下降3.4%及煤化工業務銷售收入下降的影響。不過，發電業務、鐵路業務和航運業務等部門的利潤仍然錄得增長。因此，集團的整體業務表現呈現出個別發展的特徵，尤其是發電業務部分，在內地經濟狀況仍然偏弱的情況下，總收入仍能錄得2.0%的增長，顯示出集團的發電業務依然是推動整體收入上升的重要動力。

中國神華(01088)於去年10月28日至今年3月24日期間的資金流狀況。（資料圖片）

儘管去年因暖冬效應導致煤炭價格持續下滑，對整體業績造成壓力，2024年煤炭平均售價下降至564元每噸，影響了集團的整體毛利。然而，集團在2024年實現了93.3億元的經營現金流，並保持健康的資本結構，淨現金水平為109億元人民幣，為集團保持良好的流動性，以應對未來的資本開支，尤其是內地煤炭行業目前面臨著周期性波動。2024年煤炭價格同比下降約11%，顯示出行業的下行壓力依然較大。雖然電力的整體需求仍然穩定，但市場仍受供應過剩及環保政策影響，導致整體成本增加，因此行業的復甦需要時間。不過，集團去年仍能維持每股股息2.26元人民幣，派息比率上升至71.9%，因此，中國神華仍然是行業中的首選股份。

目前有11位分析師對中國神華進行了調研，分析師給予的目標價範圍在30港元至38港元之間，中位數為33.90港元。以周一收市價32.30港元計算，潛在上升空間約為5%。中國神華現時的毛利率、股本回報率和資產回報率均高於市場同業水平，普通股權益回報率達到14.9%，高於同業的9.9%。因此，在整體估值仍有上調空間的情況下，相信分析師的目標價有望在稍後時間上調。中國神華於去年10月28日至今年3月24日期間的股價共錄得5.28%的跌幅，期間，共錄得65.87 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的45.65 億港元，而散戶則佔當中的20.22 億港元(見圖1)。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.79%；而最低則跌至-0.5%，而到3月24日當日則為15.35%，反映大戶投資者的資金流入狀況非常強勁，有進一步推動股價上升的機會。

中國神華股價於去年6月曾升至40.70港元後見頂，隨後在反覆回落中跌穿20天線及50天線支持，最終在去年9月低位28.40港元後展開反彈。不過，股價在回升至37.35港元水平時，即收復之前跌浪總跌幅的61.8%水平後再次見頂回落，並在今年2月低位28.30港元後反彈。除了成功收復20天線及50天線的阻力外，9天RSI也重返30以上，顯示出走勢轉強。由於MACD已重返正數，加上牛差距持續存在，有望股價繼續反彈。昨日股價以大陽燭收市，成功突破100天線阻力，股價上升動力進一步增強。相信在機構投資者持續在市場上吸納股份的情況下，股價有望以之前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望去年12月11日的頂部35.80港元水平。投資者可以在32.30港元水平買入，目標上望35.80港元；若股價再失守50天線30.80港元，則應考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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