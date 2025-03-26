外資銀行裁員潮　彭博︰香港40名銀行家轉投中資券商

外電消息，多年來中資銀行較來自華爾街的同行，取得更多在香港的生意機遇。在經歷了一波裁員潮之後，他們現在開始從華爾街企業的前員工招手。在過去1年來，約40名來自瑞銀、法巴及其他國際機構的前銀行家，紛紛在中資券商找到工作。



在過去1年來，約40來自瑞銀、法巴及其他國際機構的前銀行家，紛紛在中資券商找到工作。

大行高管也轉投中資券商

據《彭博》報道，過去三年來，曾任職於瑞銀、摩根大通等跨國公司的6名高階主管也已轉投中國券商。其中半數變動發生在過去七個月，其中包括兩名前摩根士丹利銀行家。截至2月的12個月內，中信證券及其子公司里昂證券、招商證券和海通國際證券完成了大部分招聘。其中近40％是前瑞銀或瑞士信貸員工。

報道指出，這些舉措與近年來的做法完全相反，當時跨國公司從中國競爭對手那裡挖走了 200多名銀行家來擴大業務，預計香港的併購和股票發行速度將大幅加快。不過，對於踏出這一步的銀行家來說，這往往是有代價的。中國投資銀行的薪酬往往比全球公司低30％至40％。例如，知情人士稱，瑞銀高級董事總經理的基本工資約為50萬美元，而中國國際金融有限公司的基本工資約為30萬美元。

中資投行薪酬較環球公司低30至40%。（資料圖片）

中資投行薪酬較環球公司低30至40%

除了增加員工之外，中資券商近年來還贏得了香港投資銀行業務的最大份額。據彭博數據顯示，過去五年中，僅有高盛集團和瑞銀兩家全球銀行躋身香港IPO前五名。相比之下，摩根士丹利和花旗集團早在2019年就位居前列。華爾街公司仍然主導著金融中心的併購業務。

最近聘用的人員包括前瑞銀董事總經理Patrick Tsang，今年2月加入海通國際，擔任副董事長。前摩根士丹利銀行家Wu Ziwei 上週開始在中銀國際證券有限公司工作。據證監會記錄顯示，曾任美國銀行醫療保健銀行家的張先生於 8 月加入招商銀行。Yang Shuo從美林證券轉投中國銀河證券， 摩根大通Yu Hui 於2023年加入廣發證券。 來自瑞穗證券的 Xue Bing於 2022 年加入里昂證券。