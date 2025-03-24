李民斌︰地緣政治下本港角色更重要　經濟兩大挑戰惟對樓市具信心

中美角力，令一些人對香港在國際舞台上的角色產生疑問。不過，全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民斌則表示，香港作為橋樑及超級聯繫人的角色，在地緣政治不穩定的環境下，其實更顯其重要性，而香港本身擁有獨特優勢，包括國際金融中心這個優勢，法治化的環境以及與世界接軌的機制，這些都是非常吸引人來香港的地方。



李民斌表示，香港作為橋樑及超級聯繫人的角色，在地緣政治不穩定的環境下，其實更顯其重要性。（資料圖片）

除美國之外仍能聯繫很多地方

李民斌在接受《香港01》訪問時表示，香港可以聯繫到內地，這個橋樑的角色是不會減少的，就算是美國現在是很多不同的經濟體都可能有一些磨擦，但是除了美國之外，香港都可以去聯繫很多其他的地方，譬如在東南亞、中東及歐洲。香港在國際上也有一定的人脈，可以去跟他們講好中國以及香港故事。

他建議，香港可以去參與國家的一些重大的策略，尤其是在粵港澳大灣區的建設，對香港很有益處的，兩地的聯繫例如理財通，東亞銀行或者其他銀行都看到跨境方面理財的需求很大，這些跨境的業務怎樣去參與其中，怎樣去做到多一些的產品及業務，和內地更加多的聯繫，這些其實都是未未來發展的方向。

李民斌表示，中央對香港有所寄望，香港除了要去鞏固和提升作為三大中心發展， 包括國際金融中心、國際貿易中心，及國際航運中心之外，其實創科一樣都是香港重點需要發展的一個產業。

李民斌表示，香港除了要去鞏固和提升作為三大中心發展， 包括國際金融中心、國際貿易中心，及國際航運中心之外，其實創科一樣都是重點需要發展的一個產業。（資料圖片）

創科配套可更完善

他認為，科技也不代表一定要投入很多錢，可能很多很成功的科技，投入都未必一定是多錢 ，而其實需要塑造氛圍和環境，需要有很多東西配合，包括科研教育，同時要有好的融資環境等，這方面建議可以更加完善齊全。同時，需要讓香港的初創企業更加瞭解內地市場，包括供應商及專業服務的尋找，這些配套其實都可以再加強，在大灣區一體化方面還有很多很多工作要去做。

香港其實都有很多優勢在這方面，包括大學及科研其實都是領先全球，並有一個很大的內地市場，可以利用到內地的高端製造和新產品的場景。香港有不少出色的初創企業，東亞銀行早年也推出了計劃BEAST， 代表著「東亞銀行 + 初創企業」的互動協作，不僅是實體共享空間，更是推動共同創新和協作的平台，至今與逾百家初創企業合作，開發了逾140個項目。

對於香港樓市前景，李民斌表示，他會感覺樂觀，因為感覺香港始終是一個非常有吸引力的地方，也是一個很宜居的地方，故此認為在需求方面是沒有問題。（資料圖片）

美國仍有望減息望對港貸款及樓市帶來支持

李民斌又指出，香港目前面臨兩大挑戰，包括息口跟隨美息持續高企，對企業及個人都有影響，另外就是內地消費疲弱，訪港消費意欲不足影響港企生意。息口方面，港息目前已低於美息，去年以來港元拆息已有所回落，聯儲局仍有機會進一步減息，市場目前預期減息兩次共50點子，認為對貸款需求及樓市均有幫助。

對於香港樓市前景，李民斌表示，他會感覺樂觀，因為感覺香港始終是一個非常有吸引力的地方，也是一個很宜居的地方，所以也是很多年輕人都是希望可以在香港打拚，故此認為在需求方面是沒有問題。現時最大的問題可能都是息口，以及供應這一兩年特別多，但長遠來說，香港的供應及需求會自動調節。

消費方面，他認為，股樓等財富效應對消費是有很直接的影響，而在企業轉型升級方面 ，要去吸引遊客可能不可以再像以前那樣，而是需要去想方法去吸引，內地有東西可能會比香港便宜，令很多人不想在香港消費，不過香港還是有些很吸引的地方，例如盛事經濟及文化旅遊等。而東亞銀行對於中小企的支援一直都非常積極，包括推出無抵押貸款及參與政府融資擔保計劃等。