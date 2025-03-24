李民斌︰中國面對關稅挑戰「有底氣沉著應對」　5%增長目標能達致

美國總統特朗普年初上任以來已累積加徵中國關稅20%，並揚言將在下周三（4月2日）加徵所有貿易夥伴「對等」關稅，市場關注對中國經濟的影響。全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民斌表示，美國關稅走向具備不確定性，但認為「中國有底氣，沉著應對，也不需要害怕」，而事實上，即使是企業層面，過去幾年來也因應「中國+1」策略早已將生產線轉移至東南等地，故此，相信關稅影響可能未必如預期中般大。



李民斌表示，美國關稅走向具備不確定性，但認為「中國有底氣，沉著應對，也不需要害怕」。 ﹙新華社﹚

關稅影響可能未必如預期中般大

對於中央提出的今年GDP 增長5%目標，不少分析認為在面臨特朗普關稅挑戰下，將難以達致。剛參與了兩會的李民斌在接受《香港01》訪問時承認，5%增長目標並不容易達致，但相信仍能夠做得到，包括財政及貨幣政策會相應支持經濟增長。內房市場方面，若果能夠止跌回升，相信對於經濟增長也會有很大的幫助。

他並分享，此次前往內地參與兩會，感覺整體市場氣氛較去年為樂觀，經濟也有向好回升的跡象。而事實上，兩會除了提及增長目標，在財政政策方面，由積極變得更加積極 ，赤字率也增加到4%。在貨幣政策方面是適度寬鬆，接下來會有降息降準的可能。當中他最為關注的民營企業，都有很大篇幅講述怎樣去支援，而早前民營企業座談會，也都已經釋放了一些很正面的訊號，就是希望可以民營企業做大做強。

李民斌剛表示，內地經濟5%增長目標並不容易達致，但相信仍能夠做得到，包括財政及貨幣政策會相應支持經濟增長。（資料圖片）

兩會提出撐民企釋放正面信息

李民斌指出，過去一直以來的在內地創新其實都是很依靠民營企業，所以現在要在科技方面發展，都離不開民營企業的貢獻。接下來推動民營經濟促進法，透過立法塑造一個更加公平和法治化的環境給民營企業去營運。同時穩外貿穩外資，在現在地緣政治不穩定時期，繼續對外開放吸引投資。

至於金融方面方面，也有一些好的訊號，當中去年特別提到有三個比較關心的風險，包括房地產、地方債以及中小型金融機構的風險，但是目前房地產現在開始止跌回穩，國家都推出了很多的政策。在地方債方面，也都已經有一些置換及增加了發債的限額，至於中小金融機構風險，也沒有見到爆雷。

李民斌指出，對於他最為關注的民營企業，兩會有很大篇幅講述怎樣去支援，而早前民營企業座談會，也都已經釋放了一些很正面的訊號。（電視截圖）

國家科技創新發展已初見成效

提振內需方面，李民斌表示，最近也出台了《振興消費專項行動方案》30個重點任務，並預計今年會安排3000億元人民幣超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，證明了中央有決心去增加百姓收入，穩定股市樓市，這些全部都是很正面的信號。

他指出，國家的科技創新發展已初見成效，例如電動車、晶片及DeepSeek大模型等，也有所成績，接下來是要怎樣去將這些創新轉化到應用，而在這個過程中，會拉動很多的投資和新類型的消費 ，希望從而可以帶動到經濟的發展。