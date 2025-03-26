農夫山泉曾瀉1成　董事長鍾睒睒稱去年公司網上遭長時間抹黑

農夫山泉（9633）今早股價曾挫一成，曾低見32.6元，最新報33.6元，跌8.6%，成交額為9.95億元。

董事長鍾睒睒於業績公告內，2024年，公司在網絡上受到了有組織、長時間的連續抹黑和攻擊，農夫山泉在品牌形象上遭受了歷史性的考驗。



鍾睒睒於業績報告內指出﹕「這一場翻箱倒柜式的輿論攻擊，反而證明了農夫山泉優質的水源和產品品質。我們的包裝飲用水產品的市佔率經歷了三個月的持續下滑，全年包裝飲用水產品收益下滑了21.3%，但仍然穩居中國包裝飲用水市場佔有率第一的位置。報告期內我們新增安徽黃山水源地投入使用，也進一步鞏固了農夫山泉在優質水源地佈局上不可撼動的優勢。」

鍾睒睒是農夫山泉創始人。（網上圖片）

他又指出﹕「同時，我們的茶飲料產品受到更多消費者的認可和喜愛，在中國茶飲料市場也佔據領導地位，茶飲料成為保障和推動本集團業績增長的又一強力引擎。未來，我們將會繼續追求產品研發技術的提高和創新，做飲料行業的研究型企業。此外，我們將繼續在農業合作建設領域持續深耕，把集團在贛南臍橙、新疆蘋果、廣西橫州茉莉花等項目上開創的以合作產業化促進鄉村振興和農業現代化轉型的成功經驗，推廣到茶業種植基地等更多農業合作項目中。放眼未來，我們將以成為國際化的世界一流企業為目標，繼續積極探索海外市場發展機會，依託中國生物的多樣性優勢，將更多健康產品帶向全世界。縱觀農夫山泉二十八年來的發展，我相信，我們在過往競爭中所積累的經驗和能力、以及我們農夫山泉團隊既堅韌執著又勇於創新的內核，將成為我們在國際市場扎根的基石，並將能支持著我們走向更廣闊的未來。最後，我借此機會，衷心感謝全體員工、感謝經銷商和所有合作夥伴、感謝我們的農民兄弟，感謝你們和我一起奮鬥，一路同行。」

去年多賺0.4%

農夫山泉去年多賺0.4%至121.23億元（人民幣‧下同），總收益為428.96億元，增長0.5%，派末期息76分。