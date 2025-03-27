美股｜道指低收132點　納指挫2.04%　 Nvidia及Tesla跌逾5.5%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）料將公布新的關稅措施，包括對汽車加徵關稅。美股周三（3月26日）下跌，道指當日從最多漲234點，至最多倒跌260點，至收市縮窄至跌132點。納指最多曾跌2.3%，至收市仍跌2.04%。



其中，Tesla曾跌7.5%，至收市跌5.58%，每股收報272.06美元。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最多跌6.6%，至收市仍跌5.97%，每股收報113.49美元，為當日跌幅最大道指成份股。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲0.72% 恒指夜期低水65點

道指收市報42,454.79點，跌132.71點0.31%；納指收報17,899.01點，跌372.84點或2.04%；標普500指數收報5,712.20點，跌64.45點或1.12%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.72%。其中，阿里巴巴跌0.38%。

恒指夜市期指收報23,418點，跌29點，較恒指收市23,483點，低水65點，成交15,429張。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

Alphabet跌逾3% Meta及Amazon同挫逾2% GameStop漲11%

美股七雄全部下跌。Google母公司Alphabet挫3.22%、Facebook母公司Meta跌2.46%、Amazon跌2.25%、微軟挫1.31%、蘋果亦跌0.99% 。

另外，通用汽車（General Motors）下跌3.12%；晶片股博通（Broadcom）挫4.76%。

連鎖零售商Dollar Tree股價則漲3.08%，該公司公布將以10 億美元價格 ，出售旗下Family Dollar 業務。

迷因股GameStop股價上漲11.65%，其董事會一致批准將比特幣（Bitcoin）納入財政儲備資產。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

美元兌日圓重上150 油價約升1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周三在匯市尾市報104.54 ，升0.35 %。其中，美元兌日圓於匯市尾市報150.58，升0.47%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報69.65美元，升0.65美元或0.94%。倫敦布蘭特期油收報73.79美元，升0.77美元或1.05%

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,017.11美元，跌0.10%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報86,648.48美元、24小時內跌逾1%。