滙豐︰逾半星港高淨值人士對股市樂觀　至年底前恒指升最少5至10%

滙豐最新調查顯示，科技突破於今年對投資者而言是機遇與風險並存。雖然有44%受 訪高淨值投資者預期人工智能及科技發展會帶來顯著投資機遇，但47%受訪者亦認為科技對市場帶來的變革將構成主要的投資風險。



47%認為科技對市場變革將成主要投資風險

於滙豐全球投資峰會2025私人財富論壇在港舉行前夕，進行了私人財富市場脈搏調查，以了解200名來自香港和新加坡，擁有至少100萬美元可投資資產的高淨值 人士，以了解當前環球大趨勢如何影響他們的投資取態。

除科技突破，地緣政治發展是做成高淨值投資者投資取態分歧的另一項環球大趨勢， 有 22%受訪者視之為投資機會，同時亦有 27%認為這是風險。整體而言，絕大部分 （92%）受訪者對今年亞洲的經濟前景維持中性至正面。

即使近期主要股票市場表現波動，受訪者仍抱持樂觀態度。逾半（55%）受訪的投資 者預期標普500指數、恒生指數及海峽時報指數到今年底時至少上升5至10%。

92%對今年亞洲的經濟前景維持中性至正面

滙豐財富管理及金融服務方案部董事總經理查婉雅（ Lavanya Chari ）表示：「是次調查顯示，當環球金融市況未見明朗、市場投資取態各異之際，投資者正尋求適時及 可靠的見解以作部署。因此，今屆滙豐私人財富論壇雲集頂尖金融領袖，助超高淨值 及高淨值客戶洞悉全球時局變化中的投資機會，以抵禦不同市場週期所帶來的影響。」

另外，調查探討了受訪者對人工智能在提升企業盈利的看法。雖然近四成受訪者認為 人工智能推動盈利增長的預期被誇大，亦有 31%認為，儘管投資人工智能會增加成 本，企業仍可得益於營運效率提升。此外，近四分一（24%）人認為人工智能是推動 企業盈利增長的重要因素。

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如指出：「人工智能為各大企業帶來翻天 覆地的變化，在提高效率、生產力和決策能力的同時，亦有助減少人為錯誤。然而， 新聞稿 要有效運用人工智能，企業亦需應對信任問題、人才短缺和企業文化等挑戰。我們很 高興在滙豐全球投資峰會上，與一眾投資專家、人工智能權威及行業領袖討論如何能 夠捉緊人工智能的真正商業價值。」

三分之二將重心移至能提供更穩定收入來源投資產品

面對環球市場眾多不確定性，有三分之二的投資者將重心移至能提供更穩定收入來源 的投資產品，當中37%表示固定收益是未來10年長期投資產品類別的首選，亦有30%選擇外幣及商品作為長線投資組合。同時，有15%受訪的高淨值投資者認為另類投資能提供最佳的長線投資機遇。

投資區域方面，地緣政治不確定性並未減低受訪者對北美市場的信心，43%受訪者視 北美為提供未來十年作長線投資機會的最佳市場，亞洲以 28%位列第二。為了管理風險和應對市場波動，近半（46%）的受訪者會採取多項分散投資組合及主動轉換投資等策略，只有 11%選擇持有現金。