滙豐全球投資峰會下周二啟動　嘉賓星光熠熠料吸引3000人參與

滙豐將於下周二至四(3月25日至27日)舉辦「全球投資峰會2025」，將邀請逾60名來自政府、金融服務、學術界和產業界的著名講者，並吸引約3000位代表參與。當中高官或前高官嘉賓包括香港行政長官李家超、前歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)、前英國財政大臣George Osborne、前白宮國家經濟委員會主任布Lael Brainard、前芬蘭總理Sanna Marin，以及世界銀行副行長兼司庫Jorge Familiar等。



嘉賓包括前歐洲央行行長德拉吉及女股神Cathie Wood

另外，還有「科技女股神」方舟投資創辦人兼行政總裁Cathie Wood、貝萊德副主席Robert Fairbairn等、阿里巴巴(9988)主席蔡崇信等。

在專題探討內地經濟方面，參與包括華夏基金行政總裁李一梅、將與港交所(00388)行政總裁陳翊庭、香港投資管理公司行政總裁陳家齊探討。百勝中國(09987)首席執行官屈翠容、攜程集團(09961)首席執行官孫潔、Grab財務總監Peter Oey，則將探討亞洲消費者需求方面的創新、擴展和韌性等相關議題。

此外，小鵬汽車(09868)副董事長兼聯席總裁顧宏地、Automobility公司創辦人兼總裁Bill Russo將探討內地電動車市場。

其他落實出席的嘉賓包括前美國貿易代表Charlene Barshefsky、IBM行政總裁Arvind Krishna、、阿波羅資產管理總裁Jim Zelter等。